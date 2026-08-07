/Viral Video: टोरंटो में बर्तन मांजने का कितना मिलता है? ट्रोलर ने पूछा भद्दा सवाल, झारखंड की लड़की ने दिया मुंहतोड़ जवाब!

Jharkhand Girl Troll Reply: सोशल मीडिया पर बिना वजह लोगों को ट्रोल करना और दूसरों के काम को नीचा दिखाना कुछ लोगों की आदत बन चुकी है. लेकिन जब कोई ट्रोल की सीमा पार कर दे, तो उसे सही सबक सिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ टोरंटो में रहने वाली झारखंड की एक भारतीय लड़की के साथ. जब एक शख्स ने उसके पोस्ट पर कमेंट करके पूछा कि 'टोरंटो में बर्तन मांजने के कितने मिलते हैं', तो लड़की ने गुस्सा होने के बजाय इतने कूल और मजेदार अंदाज में जवाब दिया कि देखने वाले भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
वीडियो पोस्ट के मुताबिक, टोरंटो में रहकर नौकरी करने वाली रेचल नाम की लड़की के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एक शख्स ने बेहद भद्दा कमेंट किया. उस बंदे ने लिखा, "टोरंटो में बर्तन मांजने का कितना मिलता है?" आमतौर पर ऐसे तंज या रूढ़िवादी तानों पर लोग भड़क जाते हैं या कमेंट डिलीट कर देते हैं. लेकिन रेचल ने इस नफरत का जवाब बेहद सवेज और चुटीले अंदाज में देने का फैसला किया.
"चलिए देखते हैं टोरंटो में बर्तन कैसे मांझते हैं"
रेचल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने अपने पूरे वर्किंग डे की झलक दिखाई. वीडियो की शुरुआत में उसने उस ट्रोलर का कमेंट जोर से पढ़कर सुनाया और फिर अपने आउटफिट की झलक दिखाई. शर्ट और शॉर्ट्स में तैयार होकर वह बस और सबवे ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस के लिए निकली. सफर के दौरान उसने हंसते हुए कहा, "तो आज हम लोग देखेंगे कि टोरंटो में बर्तन कैसे मांजते हैं."
हाई-राइज बिल्डिंग का शानदार नजारा
उसका ऑफिस टोरंटो की एक बेहद खूबसूरत और ऊंची इमारत में स्थित था. ऑफिस में आईडी कार्ड स्वाइप करके एंट्री करने के बाद रेचल ने सबसे पहले अपने लिए एक कड़क कॉफी बनाई. उसने वीडियो के ऊपर लिखा, "बर्तन धोने से पहले कॉफी पी लूं." इसके बाद वह मल्टीपल स्क्रीन से सजे अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई और काम करने लगी. उसने मजाक में इस काम को अपना 'पार्ट-टाइम' जॉब बताया.
दोस्तों के साथ लंच और खूबसूरत व्यू
वीडियो में रेचल ने अपने कलीग्स के साथ लंच करते हुए और अपने ऑफिस की खिड़की से टोरंटो शहर का शानदार नजारा भी दिखाया. पूरे वीडियो में उसने बिना किसी पर गुस्सा निकाले, सिर्फ अपने काम और लाइफस्टाइल से ट्रॉल की बोलती बंद कर दी. वीडियो के अंत में खाली कॉफी कप उठाते हुए उसने चुटकी ली, "मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो बर्तन मांजना है. बाय फ्रेंड्स, अब अगले दिन बर्तन मांजने आऊंगी."
सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ
रेचल का यह मजेदार और करारा जवाब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. कमेंट सेक्शन में लोग लड़की के एटीट्यूड और जवाब देने के तरीके की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह जवाब बहुत ही शानदार था." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "ये लोग इतने बेरोजगार हैं कि इन्हें समझ नहीं आता कि यह दूसरों का ड्रीम जॉब है." लोगों का कहना है कि विदेश जाकर अपनी मेहनत से पहचान बनाने वाली लड़कियों पर हमें गर्व होना चाहिए.