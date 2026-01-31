चलते झूले पर किया इतना खतरनाक स्टंट, वायरल VIDEO देखकर कांप जाएगी रूह

Shocking Viral Video: अक्सर मेले या सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों और बड़ों के लिए झूले लगे होते हैं या झूला झूलने की सुविधा होती. ज्यादातर लोग झूले में एन्जॉय करना चाहते हैं, हालांकि कुछ लोगों को झूले से घर भी लगता है. इस दौरान झूला चला रहे लोग चलते झूले के साथ खुराफाती करने लगते हैं, कई बार ऐसे स्टंट जानलेवा भी बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई इतना लापरवाही वाला काम कैसे कर सकता है. आप भी देखें ये खतरनाक वीडियो.

कैसा स्टंट कर रहे थे लड़के?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि मैदान में एक झूला लगा हुआ है जिसमें कई दर्जन लोग सवार हैं. इस दौरान बिना किसी सेफ्टी के कुछ लोग झूले के साथ स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी खतरनाक है. करीब 3 लोग जो झूला अपने हाथों से चला रहे हैं, वो इस दौरान जब झूला नीचे आता है तो उसपर लटक जाते हैं जिससे वे झूले के साथ ऊपर चले जाते हैं और फिर तेजी से नीचे आते हैं. ऐसा करने से झूला और तेज हो जाता है. लेकिन ये काम काफी रिस्की है, छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है. इस दौरान एक शख्स सेल्फी वीडियो बनाता है और ये पूरा सीन अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है. इस दौरान वहां पर खड़े लोग दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहते हैं. चलिए वायरल हो रहे इस खतरनाक वीडियो को देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rayprodip470 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 मिलियन लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स वीडियो के नीचे बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो के नीचे बड़ी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने दावा किया कि ये वीडियो इंडिया का नहीं, बल्कि बांग्लादेश का है. इसके अलावा दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, असली झूला तो बाहर वाले भैया ले रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.