/बदसूरती के मिले लाखों रुपये! 4 लाख से ज्यादा का इनाम ले उड़ी ये डॉगी, मालिक की चमक गई किस्मत

World's Ugliest Dog Jinny Lu: दुनिया में खूबसूरती के कई मुकाबले आपने देखे होंगे, लेकिन कैलिफोर्निया में एक ऐसा अनोखा मुकाबला हुआ जहां खूबसूरती नहीं बल्कि अनोखी बनावट और बदसूरती का जश्न मनाया गया. 14 अगस्त 2026 को आयोजित हुए 50वें 'वर्ल्ड्स अग्लिएस्ट डॉग कॉन्टेस्ट' में 6 साल की 'जिन्नी लू' नाम की पग ने बाजी मार ली है. जिन्नी लू ने अपनी अजीबोगरीब बनावट और बेमिसाल अदाओं से जजों का दिल जीतकर 2026 के सबसे बदसूरत कुत्ते का खिताब अपने नाम किया.
कैलिफोर्निया के सांता रोसा स्थित सोनोमा काउंटी फेयरग्राउंड्स में सोनोमा-मरीन एग्रीकल्चरल एसोसिएशन द्वारा इस प्रतियोगिता के 50वें साल का भव्य आयोजन किया गया. इस शो में दुनिया भर से अजीबोगरीब लेकिन बेहद प्यारे दिखने वाले कुत्तों ने रैंप पर वॉक किया. इस प्रतियोगिता का मुख्य मकसद कुत्तों के अनोखेपन को स्वीकार करना और जानवरों को गोद लेने का बढ़ावा देना है.
मालिक की चमकी किस्मत
'वर्ल्ड्स अग्लिएस्ट डॉग 2026' का खिताब जीतने के बाद जिन्नी लू की मालिक मिशेल ग्रेडी की खुशी का ठिकाना नहीं है. इस जीत के लिए उन्हें MUG रूट बीयर की तरफ से 5,000 डॉलर (लगभग 4,77,252 भारतीय रुपये) की इनामी राशि दी गई. जिन्नी लू के मालिक के मुताबिक, यह उसकी चौथी कोशिश थी और आखिरकार उसकी यह लगन रंग लाई.
MUG द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि जिन्नी लू को चार साल पहले 'पग रेस्क्यू' के जरिए गोद लिया गया था. तब से वह अपने परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां और थोड़ी शैतानियां लेकर आई है. मालिक मिशेल का कहना है कि जिन्नी लू को प्रतियोगिताओं में भाग लेना, नए लोगों से मिलना और इस इवेंट का हिस्सा बनना बेहद पसंद है.
बदसूरती का नहीं, दया और अपनापन का है संदेश
सोनोमा-मरीन एग्रीकल्चरल एसोसिएशन की सीईओ मैंडी क्लेंडेनैन ने कहा कि यह प्रतियोगिता किसी कुत्ते का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बनाई गई है. पिछले 50 सालों से यह शो हर कुत्ते की विशिष्टता का जश्न मनाता है. इसका असली उद्देश्य समाज में जानवरों के प्रति करुणा, रेस्क्यू और उन्हें अपनाने का संदेश देना है. एक छोटी सी स्थानीय परंपरा का आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल जीतना अपने आप में अद्भुत है.
जिन्नी लू की जीत की खबर सोशल मीडिया पर आते ही छा गई है. लोग उसकी तस्वीरों को शेयर करते हुए उसकी अनोखी मुस्कान और बनावट की तारीफ कर रहे हैं. यह जीत साबित करती है कि प्यार और अपनापन किसी बाहरी खूबसूरती का मोहताज नहीं होता है. यह पूरी जानकारी पीपुल्स डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट और सोनोमा-मरीन एग्रीकल्चरल एसोसिएशन द्वारा जारी प्रेस बयान पर आधारित है.