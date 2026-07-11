/40-50 हजार सैलरी, सैटरडे-संडे को ऑफ... जॉब कैंडिडेट की डिमांड देख चकराया कंपनी मालिक का सिर

Job Applicant WhatsApp Chat Viral: सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. एक जॉब कैंडिडेट ने कंपनी के फाउंडर को वॉट्सऐप पर मैसेज भेजकर सीधे ₹40,000 से ₹50,000 की सैलरी और फिक्स सैटरडे-संडे की छुट्टी मांग ली. कैंडिडेट का यह अंदाज देखकर खुद कंपनी की मालकिन भी सोच में पड़ गईं कि आखिर कौन किसका इंटरव्यू ले रहा है.
यह मजेदार मामला तब सामने आया जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और फाउंडर नैन्सी श्रीवास्तव ने लिंक्डइन पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. उनके पास एक कैंडिडेट ने डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था. कैंडिडेट ने अपने मैसेज के साथ अपना पोर्टफोलियो भी भेजा. उसने बताया कि उसे सोशल मीडिया पोस्ट बनाने और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट लिखने का अच्छा अनुभव है. लेकिन बात उसके काम की नहीं, बल्कि उसके बात करने के अंदाज की हो रही है.
कैंडिडेट की अनोखी शर्तें
कैंडिडेट ने अपने मैसेज में साफ-साफ लिखा कि उसे 40 से 50 हजार रुपये की सैलरी चाहिए. उसने आगे लिखा, "इससे कम में नहीं हो पाएगा." इतना ही नहीं, उसने यह शर्त भी रख दी कि उसे सैटरडे और संडे को फिक्स छुट्टी चाहिए. बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने आगे लिखा कि जो भी बात करनी हो, सिर्फ वॉट्सऐप पर ही करें, उसे फोन कॉल बिल्कुल न किया जाए. कैंडिडेट की इन शर्तों को पढ़कर हर कोई हैरान है.
फाउंडर ने मजे लेकर किया पोस्ट
नैन्सी श्रीवास्तव ने इस चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा कि इस मैसेज को पढ़ने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसे नौकरी पर रख रहा है. उन्होंने लिखा कि कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस 100 में से 100 था. बस एक ही बात की कमी रह गई थी कि वह यह पूछ लेता कि ऑफर लेटर कब भेज रहे हो? या फिर जॉइनिंग कब से करनी है? नैन्सी ने अपने फॉलोअर्स से पूछा कि क्या कभी उन्हें भी ऐसा कोई मैसेज मिला है.
सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन
इस पोस्ट के वायरल होते ही लिंक्डइन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "मुझे भी जिंदगी में ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए, प्लीज मुझे इस कैंडिडेट का नंबर दे दो." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ऐसे लोग बड़े सीधे होते हैं और इन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा होता है. कुछ लोगों ने इसे आज के युवाओं यानी जेन-जी का असली अंदाज बताया, जो अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं.
जहां एक तरफ लोग इस पोस्ट पर हंस रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को इस पर शक भी हो रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया कि यह चैट फेक हो सकती है. उसने ध्यान दिलाया कि चैट का टाइमिंग 9:19 PM दिख रहा है, जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे मैसेज एक ही मिनट में आ गए हैं. इतनी जल्दी कोई टाइप नहीं कर सकता.