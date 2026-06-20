Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /6 साल बाद खुली नौकरी की एप्लीकेशन, 2026 में कंपनी ने देखा 2020 में भेजा रिज्यूमे; लोग बोले- कुंभकरण जाग कैसे गया

6 साल बाद खुली नौकरी की एप्लीकेशन, 2026 में कंपनी ने देखा 2020 में भेजा रिज्यूमे; लोग बोले- 'कुंभकरण जाग कैसे गया'

Job Application Viewed After 6 Years:एक महिला ने साल 2020 में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसका एप्लीकेशन करीब 6 साल बाद जाकर देखा. जब 2026 में अचानक आवेदन का स्टेटस बदला तो महिला ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर कर दी. पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ लगा दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 20, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:59 PM IST
6 साल बाद खुली नौकरी की एप्लीकेशन, 2026 में कंपनी ने देखा 2020 में भेजा रिज्यूमे; लोग बोले- 'कुंभकरण जाग कैसे गया'
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6 साल बाद खुली नौकरी की एप्लीकेशन, 2026 में कंपनी ने देखा 2020 में भेजा रिज्यूमे...
job application5 min ago
2
IND vs AFG7 min ago
3
Strait of Hormuz closed11 min ago
4
champawat news23 min ago
5
MLA Saryu Roy33 min ago