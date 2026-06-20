पल्लवी की पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने साथ हुए ऐसे ही अनुभव शेयर किए. कुछ यूजर्स ने बताया कि उन्हें भी कई साल पुराने नौकरी आवेदनों के रिजेक्शन मेल अचानक मिले हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उसे 4 साल बाद बारटेंडर की नौकरी के लिए रिजेक्शन मेल आया था. उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वह इतने सालों से सिर्फ उसी नौकरी का इंतजार कर रहा हो. एक अन्य यूजर ने बताया कि उसे आज भी उन कंपनियों से रिजेक्शन ईमेल मिलते हैं, जहां उसने 8 साल पहले आवेदन किया था. लोगों ने कहा कि कई बार कंपनियों के हायरिंग सिस्टम में पुराने आवेदन पड़े रहते हैं और बाद में अचानक उनकी याद आती है.