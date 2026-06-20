Job Application Viewed After 6 Years: नौकरी के लिए अप्लाई करने के बाद हर कैंडिडेट को उम्मीद रहती है कि कंपनी जल्द से जल्द उसका प्रोफाइल देखेगी और कोई जवाब देगी. आमतौर पर कंपनियां कुछ दिनों या महीनों में रिस्पॉन्स कर देती हैं. लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन का जवाब 6 साल बाद मिले तो हैरानी होना जरूरी बात है.
कुछ ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जिसका नौकरी आवेदन सालों तक जैसे सोया रहा और अचानक 2026 में जाकर कंपनी की नजर उस पर पड़ी. जब महिला के पास जॉब पोर्टल से नोटिफिकेशन आया, तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और उसने इस मजेदार वाकये को दुनिया के साथ शेयर कर दिया. इस अजीबोगरीब घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों को हंसने का मौका दे दिया. कई यूजर्स ने इसे कंपनियों की स्लो हायरिंग प्रोसेस से जोड़ते हुए मजेदार कमेंट्स किए.
यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सामने आया. पल्लवी तिवारी नाम की यूजर, जो @dahi_kachorie नाम से पोस्ट करती हैं, उन्होंने अपनी नौकरी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया. स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा था कि उन्होंने यह आवेदन कई साल पहले भेजा था, लेकिन कंपनी ने उसे हाल ही में देखा. सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि आवेदन भेजने की तारीख और उसे देखने की तारीख के बीच करीब 6 साल का अंतर था.पल्लवी ने इस मजेदार अनुभव को शेयर करते हुए लिखा, 'आखिरकार मेरी जॉब एप्लीकेशन 6 साल बाद देख ली गई.' पोस्ट के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया.
Woke up to my first 1M Banger
Thank you very much https://t.co/rpacmOrjQG
— Pallavi Tiwari (@dahi_kachorie) June 18, 2026
स्क्रीनशॉट में एक और बात दिखाई दे रही थी कि कंपनी अब नई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं कर रही है. इसका मतलब जिस समय कंपनी ने आवेदन देखा, तब तक उस नौकरी की प्रक्रिया शायद खत्म हो चुकी थी. इस वजह से लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि कंपनी ने आवेदन तो देख लिया, लेकिन शायद जवाब देने में अभी कुछ और साल लग सकते हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि बधाई हो, आखिरकार आपकी एप्लीकेशन ने यह बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि अब जवाब आने के लिए अगले 6 साल का इंतजार करो.
पल्लवी की पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने साथ हुए ऐसे ही अनुभव शेयर किए. कुछ यूजर्स ने बताया कि उन्हें भी कई साल पुराने नौकरी आवेदनों के रिजेक्शन मेल अचानक मिले हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उसे 4 साल बाद बारटेंडर की नौकरी के लिए रिजेक्शन मेल आया था. उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वह इतने सालों से सिर्फ उसी नौकरी का इंतजार कर रहा हो. एक अन्य यूजर ने बताया कि उसे आज भी उन कंपनियों से रिजेक्शन ईमेल मिलते हैं, जहां उसने 8 साल पहले आवेदन किया था. लोगों ने कहा कि कई बार कंपनियों के हायरिंग सिस्टम में पुराने आवेदन पड़े रहते हैं और बाद में अचानक उनकी याद आती है.
इस घटना पर सबसे मजेदार कमेंट्स में से एक था, जिसमें एक यूजर ने कंपनी की तुलना कुंभकरण से कर दी. यूजर ने मजाक में लिखा कि वह राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेगा कि इस कंपनी को 'कुंभकरण जाग कैसे गया' अवॉर्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि 6 साल बाद किसी आवेदन को देखना कोई छोटी बात नहीं है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कंपनी की स्पीड देखकर लगता है कि आवेदन को देखने के लिए शायद कोई खास अलार्म लगाया गया होगा, जो इतने साल बाद बजा.
हालांकि यह मामला मजाकिया लग रहा है, लेकिन नौकरी तलाशने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी हकीकत भी दिखाता है. कई कंपनियों में हजारों एप्लीकेशन जमा होते हैं और हर उम्मीदवार को समय पर जवाब नहीं मिल पाता. कई बार उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि शायद उनका प्रोफाइल देखा जाएगा, लेकिन महीनों तक कोई अपडेट नहीं मिलता. कुछ मामलों में तो सालों बाद भी अचानक मेल आ जाता है. आज के डिजिटल दौर में जहां कंपनियां तेजी से हायरिंग और ऑनलाइन प्रोसेस की बात करती हैं, वहीं ऐसे मामले दिखाते हैं कि कई जगह सिस्टम अभी भी काफी धीमा है.
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