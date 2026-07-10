/सिर्फ ऑफर लेटर मांगना पड़ा भारी! कंपनी ने जॉइनिंग से पहले ही छीन ली नौकरी, मामला सोशल मीडिया पर वायरल

नई नौकरी की तलाश में महीनों की मेहनत, लगातार इंटरव्यू और लंबे इंतजार के बाद जब किसी को नौकरी का ऑफर मिलता है, तो वह पल किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता. लेकिन दिल्ली की एक प्रोफेशनल महिला के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी. जॉइनिंग से पहले उन्होंने सिर्फ कुछ जरूरी सवाल पूछे और अगले ही दिन कंपनी ने उनका ऑफर वापस ले लिया.
यह पूरा मामला रेडिट पर सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ हुई घटना विस्तार से शेयर की. पोस्ट के अनुसार, उनकी पत्नी दिल्ली में अर्बन प्लानिंग, जीआईएस और आर्किटेक्चर से जुड़े सेक्टर में नौकरी तलाश रही थीं. कई इंटरव्यू के बाद आखिरकार एक कंपनी ने उन्हें नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन आगे जो हुआ, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया. कई यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि आज के कॉरपोरेट वर्क कल्चर की भी तस्वीर है, जहां कई बार उम्मीदवारों से पूरी पारदर्शिता की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन कंपनियां खुद जरूरी जानकारी देने से बचती नजर आती हैं.
रेडिट पोस्ट के अनुसार, शुरुआत में कंपनी ने महिला की अपेक्षा से लगभग आधी सैलरी ऑफर की थी. साथ ही कहा गया कि पहले तीन महीने काम शुरू कर दीजिए, उसके बाद सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जाएगा. महिला को यह प्रस्ताव सही नहीं लगा और उन्होंने नौकरी स्वीकार करने से इनकार कर दिया. कुछ समय बाद कंपनी ने फिर उनसे संपर्क किया और इस बार फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव रखा. महिला ने प्रोफेशनल तरीके से अपना कोटेशन भेज दिया. इसके बाद कंपनी एक बार फिर फुल-टाइम नौकरी का ऑफर लेकर आई. इस बार सैलरी पहले से बेहतर थी और उनकी उम्मीद के काफी करीब भी थी. ऐसे में उन्होंने नौकरी स्वीकार करने का मन बना लिया.
फोन पर हुई बातचीत के दौरान कंपनी ने बताया कि जॉइनिंग से पहले किसी तरह का ऑफर लेटर जारी नहीं किया जाएगा. महिला से कहा गया कि वह सीधे सोमवार को ऑफिस पहुंचकर काम शुरू कर दें. इतना ही नहीं, कंपनी ने यह भी बताया कि रोजाना 10 घंटे ऑफिस में काम करना होगा. हफ्ते में पांच दिन ऑफिस आना अनिवार्य रहेगा और जरूरत पड़ने पर वीकेंड में भी घर से काम करना पड़ सकता है. महिला ने न तो नौकरी ठुकराई और न ही किसी तरह का विवाद किया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जॉइन करने से पहले उन्हें लिखित ऑफर लेटर चाहिए. साथ ही सैलरी, प्रोबेशन पीरियड के बाद मिलने वाले पैकेज और काम के घंटों की जानकारी भी लिखित रूप में साझा की जाए, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की गलतफहमी न हो.
महिला की इस मांग के बाद जो जवाब आया, उसने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया. अगले ही दिन कंपनी की ओर से ईमेल भेजा गया, जिसमें साफ लिखा था कि नौकरी का ऑफर वापस लिया जा रहा है. एचआर ने अपने ईमेल में कहा कि जॉइनिंग और काम के घंटों को लेकर हुई चर्चा के बाद उन्हें लगा कि उम्मीदवार की अपेक्षाएं कंपनी की जरूरतों से मेल नहीं खातीं. इसी वजह से ऑफर तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है. महिला और उनके परिवार के लिए यह फैसला काफी निराशाजनक था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही जानकारी मांगी थी, जिसे आमतौर पर किसी भी नौकरी का सामान्य हिस्सा माना जाता है.
जैसे ही यह पोस्ट रेडिट पर वायरल हुई, हजारों यूजर्स ने महिला का समर्थन करना शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि नौकरी जॉइन करने से पहले ऑफर लेटर मांगना या काम के घंटे जानना किसी भी कर्मचारी का बुनियादी अधिकार है. कई लोगों ने लिखा कि अगर कोई कंपनी शुरुआत में ही लिखित ऑफर देने से बच रही है, तो आगे चलकर वहां और भी बड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं. कुछ यूजर्स ने इसे रेड फ्लैग बताया और कहा कि ऐसी कंपनियों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है. कुछ लोगों का यह भी मानना था कि कंपनी शायद ऐसे कर्मचारियों की तलाश में थी, जो बिना सवाल किए हर शर्त मान लें. वहीं, कई लोगों ने 10 घंटे की ड्यूटी और वीकेंड वर्क जैसी शर्तों पर भी सवाल उठाए.
इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नौकरी शुरू करने से पहले ऑफर लेटर, सैलरी स्ट्रक्चर और काम के घंटों की जानकारी मांगना गलत माना जाना चाहिए? वर्कप्लेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी कर्मचारी को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वह किन शर्तों पर काम करने जा रहा है. लिखित ऑफर लेटर सिर्फ औपचारिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह कर्मचारी और कंपनी दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने महिला के फैसले को सही बताया. उनका कहना था कि अगर शुरुआत में ही पारदर्शिता नहीं होगी, तो आगे चलकर विवाद की संभावना और बढ़ जाती है.
यह घटना सिर्फ एक नौकरी का ऑफर रद्द होने की कहानी नहीं है. यह उन सवालों को भी सामने लाती है, जिनका सामना आज बड़ी संख्या में नौकरी तलाशने वाले प्रोफेशनल्स कर रहे हैं. बेहतर वर्क कल्चर सिर्फ अच्छी सैलरी से नहीं बनता, बल्कि भरोसे, साफ नियमों और पारदर्शिता से बनता है. इसलिए किसी भी नौकरी को स्वीकार करने से पहले ऑफर लेटर, सैलरी, काम के घंटे और अन्य शर्तों की जानकारी लेना सिर्फ समझदारी ही नहीं, बल्कि हर कर्मचारी का अधिकार भी है.