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सिर्फ ऑफर लेटर मांगना पड़ा भारी! कंपनी ने जॉइनिंग से पहले ही छीन ली नौकरी, मामला सोशल मीडिया पर वायरल

नई नौकरी मिलने की खुशी एक महिला के लिए उस वक्त निराशा में बदल गई, जब जॉइनिंग से पहले उसने ऑफर लेटर और काम के घंटों की लिखित जानकारी कंपनी से मांग ली. इसके बाद कंपनी ने पूरा ऑफर ही रद्द कर दिया. यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर सामने आया, जहां घटना शेयर होते ही हजारों लोग महिला के समर्थन में उतर आए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 10, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:06 PM IST
सिर्फ ऑफर लेटर मांगना पड़ा भारी! कंपनी ने जॉइनिंग से पहले ही छीन ली नौकरी, मामला सोशल मीडिया पर वायरल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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