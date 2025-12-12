सैलरी 1.3 करोड़, खाना-रहना-ट्रैवल फ्री, फिर भी शख्स ने जॉब ठुकरा दिया! जानें आखिर ऐसा क्यों

Job Offer in Antarctica: एक 29 साल के एनवायरमेंट रिसर्चर हाल ही में तब उलझ गया जब उसे अंटार्कटिका के मैकमर्डो स्टेशन पर 6 महीने की तैनाती का ऑफर मिला. इस नौकरी की सैलरी इतनी ज्यादा थी कि उसने इंटरनेट से सलाह मांग ली. ऑफर के मुताबिक, उसे छह महीनों के लिए लगभग 1.3 करोड़ रुपये मिलते और रहने-खाने, यात्रा, गियर से लेकर सभी खर्च कंपनी वहन करती.

क्या है अंटार्कटिका में रहने का फायदा?

रिसर्च ने बताया कि वहां रहकर उसके कोई खर्च नहीं होंगे और वह पूरी कमाई बैंक में रख सकता है. उसकी नेट वर्थ अभी करीब 1.62 करोड़ रुपये है और यह नौकरी उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के काफी करीब पहुंचा सकती है. लेकिन समस्या यह थी कि इतनी लंबी अवधि तक पूरी तरह अलग-थलग रहना आसान नहीं होता और यह उसके करियर के लिए जितना खास था, उतना ही कठिन भी.

इस ऑफर से मुश्किल में पड़ी रिलेशनशिप

युवक ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड सपोर्टिव है, लेकिन वह छह महीने की दूरी को लेकर खुश नहीं है. दोनों पिछले तीन साल से साथ हैं, इसलिए इतनी लंबी जुदाई चुनौतीपूर्ण है. युवक खुद भी सोच रहा था कि क्या इतना समय दूर रहना उसके रिश्ते को तनाव में डाल सकता है. रेडिट पर उसने लिखा कि उसका मन बार-बार बदल रहा है. एक तरफ यह ऑफर उसके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है और उसे जल्दी रिटायरमेंट के लक्ष्य के करीब पहुंचा सकता है. दूसरी तरफ वह सोच रहा है कि क्या छह महीने की दूरियां उसके रिश्ते या उसकी ‘नॉर्मल लाइफ’ को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

इंटरनेट ने इस उलझन पर लोगों ने क्या कहा?

पोस्ट पर 7 हजार से ज्यादा अपवोट और हजारों कमेंट आए. ज्यादातर लोगों ने उसे यह ऑफर स्वीकार करने को कहा. एक यूजर ने लिखा कि सिर्फ छह महीनों में अपनी नेट वर्थ दोगुनी करने जैसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा. किसी ने कहा कि मैकमर्डो स्टेशन में समय के बाद बोरियत होती है, लेकिन वहां मैदान में काम करना जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव होता है. एक यूजर ने सलाह दी कि अंटार्कटिका जीवन पर पढ़कर जाए ताकि सही अपेक्षाएं बना सके क्योंकि मैकमर्डो स्टेशन बड़ा है और वहां उतना अकेलापन नहीं लगेगा. वहीं कई लोगों ने कहा कि लंबे रिश्तों में लोग इससे ज्यादा दूरी सहते हैं और यह मौका वास्तव में जीवन में सिर्फ एक बार है.