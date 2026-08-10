'3 महीने से एक ही जगह डेरा, पास जाते ही हो जाती है गायब!' जोगनी माता मंदिर की रहस्यमयी बकरी वायरल; दर्शन के लिए उमड़े लोग

हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहां के कई मंदिरों से स्थानीय मान्यताएं और दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं. कुल्लू भी अपनी धार्मिक परंपराओं और देव संस्कृति के लिए जाना जाता है. इसी बीच झीरी स्थित जोगनी माता मंदिर के पास दिखाई देने वाली एक बकरी ने लोगों का ध्यान खींचा है. मंदिर आने वाले श्रद्धालु अब पूजा के साथ इस बकरी को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, स्थानीय लोगों और बच्चों का दावा है कि यह बकरी पिछले करीब तीन महीनों से मंदिर के आसपास लगातार दिखाई दे रही है. लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सामान्य बकरियों की तरह लगातार इधर-उधर भटकती नहीं है, बल्कि एक खास जगह के आसपास ही रहती है. इसी वजह से स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.
स्थानीय लोगों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि बकरी शाम के आसपास करीब 7 बजे दिखाई देती है, उसके बाद सुबह करीब 5 बजे के आसपास फिर उसी इलाके में नजर आती है. दिन में भी इसे मंदिर के आसपास घूमते हुए देखने की बात कही जा रही है. हालांकि, इसके रोजाना इसी समय आने-जाने की बात की पुष्टि नहीं हुई है.
According to the local people, a goat has been coming and staying at this same place for the past nearly three months. Local children have also said that this goat has been at this spot for about three months.
Many people say that this goat comes out after around 7 in the… https://t.co/qeNAVyU4Z8 pic.twitter.com/H5pwQXfIbx
— The Modern Himachal (@themodernhp) August 9, 2026
इस बकरी को लेकर लोगों के बीच एक और सवाल चर्चा में है कि आखिर यह क्या खाती है? कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि बकरी रात के समय आसपास की घास या चारा खा लेती होगी. वहीं कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने इसे खाते या पानी पीते हुए कभी नहीं देखा. ऐसे में सोशल मीडिया पर इस बात को भी बकरी के रहस्य से जोड़कर देखा जा रहा है.
इस कहानी का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा बकरी का कथित तौर पर अचानक गायब हो जाना है. कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बकरी को दूर से देखा और जब उसके पास जाने या उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वह अचानक नजर नहीं आई. इसी दावे के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं. हालांकि, यह साफ नहीं है कि बकरी वास्तव में अचानक गायब हुई या वह किसी रास्ते से वहां से निकल गई.
मामला तब और चर्चा में आ गया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर The Modern Himachal नाम के अकाउंट से इस बकरी से जुड़ा वीडियो शेयर किया गया. वीडियो में जोगनी माता मंदिर और वहां दिखाई देने वाली बकरी के बारे में जानकारी दी गई है. वीडियो सामने आने के बाद कई लोग इसे देखने के लिए उत्सुक नजर आए. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे आस्था से जोड़कर देखा, जबकि कुछ लोगों ने सामान्य वजह तलाशने की बात कही.
Kullu — A goat at Jogni Mata Temple in Jhiri has become an unusual attraction.
The goat is reportedly seen offering what appears to be darshan near the temple, drawing crowds of curious devotees and visitors every day.
This sight has certainly caught everyone’s attention! pic.twitter.com/eXgZaOSPIU
— The Modern Himachal (@themodernhp) August 9, 2026
स्थानीय चर्चा के मुताबिक, मंदिर आने वाले कुछ श्रद्धालु अब इस बकरी को भी देखने की कोशिश करते हैं. किसी के लिए यह एक अनोखा संयोग है, तो कोई इसे माता के मंदिर से जुडी मान्यता के तौर पर देख रहा है. कुल्लू जैसे इलाके में, जहां देव परंपराओं का लोगों की जिंदगी में खास स्थान है, ऐसी घटनाएं तेजी से लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा बन जाती हैं.
अगर इस पूरे मामले को सामान्य नजरिए से देखें तो किसी जानवर का लंबे समय तक किसी एक जगह के आसपास रहना अपने आप में कोई चमत्कार साबित नहीं करता. जानवर अक्सर ऐसी जगहों को अपना ठिकाना बना लेते हैं, जहां उन्हें सुरक्षा, खाना या पानी आसानी से मिल सके. मंदिर परिसर अपेक्षाकृत शांत जगह हो सकता है और वहां लोगों से मिलने वाला खाना भी किसी जानवर को उसी इलाके में रुकने के लिए आकर्षित कर सकता है.
फिलहाल जोगनी माता मंदिर की इस बकरी को लेकर सामने आए रहस्यमयी दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इसे किसी चमत्कार या अलौकिक घटना के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी. लेकिन इतना जरूर है कि एक साधारण बकरी की मौजूदगी ने कुल्लू के इस मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है. अब लोग यह जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं कि आखिर इस बकरी की असली कहानी क्या है.
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