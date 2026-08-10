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'3 महीने से एक ही जगह डेरा, पास जाते ही हो जाती है गायब!' जोगनी माता मंदिर की रहस्यमयी बकरी वायरल; दर्शन के लिए उमड़े लोग

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जोगनी माता मंदिर के पास एक बकरी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. दावा है कि यह बकरी करीब तीन महीने से एक ही जगह के आसपास नजर आ रही है और रोज तय समय पर वहां दिखाई देती है. कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि बकरी के करीब जाने की कोशिश करने पर वह अचानक नजरों से गायब हो जाती है. हालांकि, इन दावों की हमने स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 10, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:10 PM IST
'3 महीने से एक ही जगह डेरा, पास जाते ही हो जाती है गायब!' जोगनी माता मंदिर की रहस्यमयी बकरी वायरल; दर्शन के लिए उमड़े लोग
Image Credit: Image credit: X/@themodernhp

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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