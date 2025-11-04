Advertisement
मजाक में पति-पत्नी का करवाया DNA टेस्ट, नतीजों ने हिला दिए रिश्ते; ससुर था असली...

DNA test shocking news​: ऑस्ट्रेलिया में एक कपल ने मजे-मजे में डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन नतीजे देखकर उनकी दुनिया हिल गई. रिपोर्ट से पता चला कि पति और पत्नी असल में सौतेले भाई-बहन हैं. ससुर ही बहू के जैविक पिता निकले, जिससे पूरा परिवार सदमे में आ गया.

Nov 04, 2025
आजकल डीएनए टेस्ट करवाना कई लोगों के लिए आम बात बन गई है. कोई अपनी जड़ों के बारे में जानने के लिए करवाता है तो कोई सिर्फ मजे के लिए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले एक कपल के लिए ये टेस्ट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ. कपल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर बताया कि उन्होंने मजे-मजे में DNA टेस्ट करवाया था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उनकी दुनिया उलट गई. इस रिपोर्ट ने बहू और ससुर से जुड़ा ऐसा बड़ा राज खोला, जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया.

 रिपोर्ट में खुला चौंकाने वाला सच

महिला ने बताया कि उसे बचपन से पता था कि वह डोनर कंसीव्ड (Donor Conceived) है, यानी उसका जन्म किसी स्पर्म डोनर की मदद से हुआ था. इसलिए उसने इस बात को कभी रहस्य नहीं माना. कुछ साल पहले उसने और उसके पति ने AncestryDNA के ज़रिए टेस्ट करवाने का फैसला किया ताकि वे अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में जान सकें और शायद कुछ रिश्तेदारों को ढूंढ पाएं. लेकिन जब रिपोर्ट आई, तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. टेस्ट से पता चला कि महिला और उसका पति दरअसल हाफ-सिबलिंग्स, यानी सौतेले भाई-बहन हैं.

 ससुर निकले असली कड़ी

शुरुआत में कपल को लगा कि शायद डीएनए टेस्ट में कोई तकनीकी गलती हुई है. उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, लेकिन इस बार भी नतीजे वही थे. तब जाकर सामने आया कि महिला के पति का पिता, यानी उसका ससुर, भी एक समय स्पर्म डोनर था. इस तरह महिला और उसके पति के बीच एक ही जैविक पिता का रिश्ता निकला. यानी बहू का ससुर ही उसका जैविक पिता था! इस खुलासे ने दोनों को मानसिक रूप से झकझोर दिया. कई सालों से शादीशुदा यह जोड़ा दो बच्चों के माता-पिता भी हैं, और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें.

 

I just took a DNA test, turns out, I'm 23% related to my husband.
byu/Choice_Evidence1983 inBestofRedditorUpdates

 जिंदगी उलट गई, पर रिश्ता नहीं टूटा

महिला ने रेडिट पोस्ट में लिखा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या महसूस करूं. मैं अपने पति से प्यार करती हूं, लेकिन यह सच सब कुछ बदल देता है.” कपल ने अपनी स्थिति को समझने के लिए एक जेनेटिक काउंसलर से सलाह ली. दोनों फिलहाल अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने लिखा, “हमारी पहचान ही बदल गई है, पर हम अभी भी वही हैं जो पहले थे. अब बस सच को स्वीकारना और उसके साथ जीना ही हमारा रास्ता है.” यह कहानी दिखाती है कि कभी-कभी सच की खोज इंसान को उसकी कल्पना से भी ज्यादा गहराई तक हिला सकती है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral News

Trending news

