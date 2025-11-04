मजाक में पति-पत्नी का करवाया DNA टेस्ट, नतीजों ने हिला दिए रिश्ते; ससुर था असली...

आजकल डीएनए टेस्ट करवाना कई लोगों के लिए आम बात बन गई है. कोई अपनी जड़ों के बारे में जानने के लिए करवाता है तो कोई सिर्फ मजे के लिए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले एक कपल के लिए ये टेस्ट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ. कपल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर बताया कि उन्होंने मजे-मजे में DNA टेस्ट करवाया था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उनकी दुनिया उलट गई. इस रिपोर्ट ने बहू और ससुर से जुड़ा ऐसा बड़ा राज खोला, जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया.

रिपोर्ट में खुला चौंकाने वाला सच

महिला ने बताया कि उसे बचपन से पता था कि वह डोनर कंसीव्ड (Donor Conceived) है, यानी उसका जन्म किसी स्पर्म डोनर की मदद से हुआ था. इसलिए उसने इस बात को कभी रहस्य नहीं माना. कुछ साल पहले उसने और उसके पति ने AncestryDNA के ज़रिए टेस्ट करवाने का फैसला किया ताकि वे अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में जान सकें और शायद कुछ रिश्तेदारों को ढूंढ पाएं. लेकिन जब रिपोर्ट आई, तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. टेस्ट से पता चला कि महिला और उसका पति दरअसल हाफ-सिबलिंग्स, यानी सौतेले भाई-बहन हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ससुर निकले असली कड़ी

शुरुआत में कपल को लगा कि शायद डीएनए टेस्ट में कोई तकनीकी गलती हुई है. उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, लेकिन इस बार भी नतीजे वही थे. तब जाकर सामने आया कि महिला के पति का पिता, यानी उसका ससुर, भी एक समय स्पर्म डोनर था. इस तरह महिला और उसके पति के बीच एक ही जैविक पिता का रिश्ता निकला. यानी बहू का ससुर ही उसका जैविक पिता था! इस खुलासे ने दोनों को मानसिक रूप से झकझोर दिया. कई सालों से शादीशुदा यह जोड़ा दो बच्चों के माता-पिता भी हैं, और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें.

जिंदगी उलट गई, पर रिश्ता नहीं टूटा

महिला ने रेडिट पोस्ट में लिखा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या महसूस करूं. मैं अपने पति से प्यार करती हूं, लेकिन यह सच सब कुछ बदल देता है.” कपल ने अपनी स्थिति को समझने के लिए एक जेनेटिक काउंसलर से सलाह ली. दोनों फिलहाल अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने लिखा, “हमारी पहचान ही बदल गई है, पर हम अभी भी वही हैं जो पहले थे. अब बस सच को स्वीकारना और उसके साथ जीना ही हमारा रास्ता है.” यह कहानी दिखाती है कि कभी-कभी सच की खोज इंसान को उसकी कल्पना से भी ज्यादा गहराई तक हिला सकती है.