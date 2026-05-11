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Hindi Newsजरा हटकेमिलिए दुनिया के सबसे पुराने कछुए से! देख चुका है 1857 की क्रांति, दो विश्व युद्ध, 40 अमेरिकी राष्ट्रपति; उम्र जानकर वैज्ञानिक भी हैरान

मिलिए दुनिया के सबसे पुराने कछुए से! देख चुका है 1857 की क्रांति, दो विश्व युद्ध, 40 अमेरिकी राष्ट्रपति; उम्र जानकर वैज्ञानिक भी हैरान

जानिए दुनिया के सबसे पुराने जीवित स्थल जीव, जोनाथन कछुए के बारे में. 194 साल का यह सेशेल्स विशाल कछुआ 1832 से जीवित है और उसने 40 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा है. इसकी पूरी जीवन यात्रा यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 11, 2026, 07:11 AM IST
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मिलिए दुनिया के सबसे पुराने कछुए से! देख चुका है 1857 की क्रांति, दो विश्व युद्ध, 40 अमेरिकी राष्ट्रपति; उम्र जानकर वैज्ञानिक भी हैरान

World's oldest living animal: दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. जहां इंसान की औसत उम्र 70 से 80 साल होती है, वहीं हमारी धरती पर एक ऐसा जीव भी है जो लगभग दो सदियों से इतिहास बनते देख रहा है. हम बात कर रहे हैं जोनाथन की, जो एक 'सेशेल्स जाइंट टॉरटॉयज' है. जोनाथन सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि चलता-फिरता इतिहास है. आइए जानते हैं 194 साल के इस अद्भुत कछुए की दिलचस्प कहानी.

बल्ब और कार से भी पुराना है जोनाथन

जोनाथन का जन्म करीब 1832 में हुआ था. इसका मतलब है कि जब दुनिया में बिजली के बल्ब का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब जोनाथन इस धरती पर रेंग रहा था. 1882 में उसे सेंट हेलेना द्वीप पर लाया गया था. तब वह पूरी तरह वयस्क था और उसकी उम्र कम से कम 50 साल रही होगी. आज वह 194 साल का हो चुका है और दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थल जीव है.

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इतिहास का मूक गवाह

जोनाथन ने अपनी लंबी जिंदगी में वो सब देखा है जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं. उसने 1 8 ब्रिटिश सम्राटों का राज और 40 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का आना-जाना देखा है. जब दुनिया में पहला हवाई जहाज उड़ा या जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा, जोनाथन तब भी अपने बाड़े में शांति से घास चर रहा था. उसने दो विश्व युद्ध और दो सहस्राब्दियों का बदलाव अपनी आंखों से देखा है.

सेंट हेलेना की राष्ट्रीय धरोहर

पिछले 140 सालों से जोनाथन सेंट हेलेना के गवर्नर के आधिकारिक निवास 'प्लांटेशन हाउस' में रह रहा है. यहाँ के लोगों के लिए वह किसी सदस्य से कम नहीं है. सेंट हेलेना सरकार उसे एक राष्ट्रीय खजाना मानती है. उसकी देखभाल के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं. वह द्वीप की पहचान और वहां के गौरव का प्रतीक बन चुका है.

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194 साल की उम्र, फिर भी जवान

194 साल की उम्र का असर जोनाथन पर दिखने लगा है. वह अब देख नहीं सकता और उसकी सूंघने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है. लेकिन उसका हौसला आज भी बरकरार है. वह अपने रखवालों की आवाज पहचानता है और उनके बुलाने पर प्रतिक्रिया देता है. उसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए एक विशेष 'हाई-कैलोरी डाइट' दी जाती है ताकि वह अपनी ताकत बनाए रख सके.

डॉक्टर और दोस्तों का साथ

डॉ. जो हॉलिन्स पिछले कई सालों से जोनाथन के निजी डॉक्टर हैं. वे जोनाथन के नहाने से लेकर उसके खान-पान और स्वास्थ्य की बारीकी से जांच करते हैं. जोनाथन अकेला नहीं है, उसके साथ एम्मा, फ्रेड और डेविड नाम के तीन और विशाल कछुए भी रहते हैं. इनके साथ वह धूप सेंकना और ताजी गोभी-गाजर खाना पसंद करता है. जोनाथन की यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति और ठहराव में कितनी शक्ति होती है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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