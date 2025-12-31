जूता चुराई पर छोटी साली ने बना दिया फिल्मी माहौल, 'पैसे दो जूते लो' पर बांध दिया समा

Joota Churai Ka Video: यूं तो सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े कई खूबसूरत वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो इतने शानदार होते हैं कि बार बार देखने को मन करता है ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसने पूरे सोशल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. छोटी साली ने फिल्मी अंदाज में मांगा अपना हक और निभाई जूता चुराई की रस्म. चलिए वीडियो देखते हैं.

कौन से गाने पर डांस कर रही थी साली?

शादियों का सीजन चल रहा है, इस दौरान शादी और शादी से जुड़ी रस्मों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हा अपनी हरकतों के चलते वायरल हो रहा है तो कहीं दुल्हन अपनी ही शादी में मुंह फुलाए घूम रही है, कहीं बारातियों के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है जो इन सबसे अलग है और इस वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है. छोटी साली ने जीजा जी के सामने 'हम आपके हैं कौन' फिल्म का सीन बना दिया. 'हम आपके हैं कौन' के गाने 'पैसे दो जूते लो' पर माधुरी दीक्षित के अंदाज में अपने जीजा जी को मना रही है. अब ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फिल्म में रील थी और ये रियल है. आप भी देंखे साली का ये खूबसूरत अंदाज.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mamta8233devi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 20 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सो स्वीट, मजा आ गया देखकर" दूसरे यूजर ने लिखा, "इतनी क्यूट मेरे भाई की साली होगी तो जितने मांगेगी उतने ही दे दुंगी." तीसरे यूजर ने लिखा, "जीजू तो देख देखकर हंसते ही रह गए."

