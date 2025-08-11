धूल-मिट्टी में पसीना बहाने वाला ई-रिक्शा ड्राइवर जब बना स्टाइलिश जेंटलमैन, लोग बोले- ये तो हॉलीवुड एक्टर है

E-rickshaw Driver Makeover: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. इसमें एक साधारण ई-रिक्शा चालक को एक इन्फ्लुएंसर ने ऐसा मेकओवर दिया कि वह किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं लग रहा. इस वीडियो ने लाखों लोगों के दिल जीत लिए हैं और इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा है.

मेकओवर की शुरुआत कैसे हुई?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में पहले ई-रिक्शा चालक का ‘बिफोर’ लुक दिखाया गया. फिर इन्फ्लुएंसर ने उनकी हेयरकट से शुरुआत की, जिसमें उन्होंने आर्मी साइड पार्ट स्टाइल चुना जो फॉर्मल और शार्प लुक देता है. लंबी बढ़ी हुई दाढ़ी को उन्होंने ‘डायमंड कट’ नियम से ट्रिम किया.

स्किन और हेयर के लिए क्या खास किया गया?

दाढ़ी और बाल के बाद स्किन के लिए देसी ट्रीटमेंट किया गया. चेहरे को डी-टैन करने के लिए कसूरी मेथी और दही का पैक लगाया गया, जो एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है. बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए भृंगराज और विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया.

पहनावे में क्या बदलाव आया?

ग्रूमिंग के बाद इन्फ्लुएंसर ने उनके कपड़ों का चुनाव किया. उन्होंने मिट्टी रंग की क्रिंकल टेक्सचर वाली शर्ट और सफेद रिलैक्स टेक्सचर पैंट पहना दी. ब्राउन वॉच और लोफर्स के साथ लुक को पूरा किया गया. नतीजा – एक ऐसा बदलाव जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया.

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया मिली?

जैसा कि उम्मीद थी, यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा गया. सिर्फ एक दिन में 1.33 करोड़ व्यूज़ और 8 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले. लोग इन्फ्लुएंसर की तारीफ करते नहीं थक रहे थे. किसी ने लिखा, “ब्रोज ट्रांसफॉर्मेशन क्रेजी है” तो किसी ने कहा, “रिक्शावाला से हॉलीवुड एक्टर”. कई लोगों ने तो यह भी कहा कि अब वो खुद भी ऐसा मेकओवर कराना चाहते हैं.

FAQs

Q1. इस मेकओवर में कितना समय लगा?

लगभग 2-3 घंटे में पूरा लुक तैयार किया गया.

Q2. इसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए?

कसूरी मेथी, दही, भृंगराज तेल, विटामिन ई कैप्सूल, हेयर स्टाइलिंग टूल्स और टेक्सचर वाले कपड़े.

Q3. वीडियो को कितने व्यूज मिले?

शेयर होने के 24 घंटे में 1.33 करोड़ से ज्यादा व्यूज़.