इस मुस्लिम देश में 25% रहते हैं भारतीय, अब है दुनिया की सबसे रईस कंट्री में से एक!
Aug 14, 2025, 07:54 AM IST
Indian Population In Qatar: कतर कभी सिर्फ एक बंजर रेगिस्तानी इलाका था, जहां रहना मुश्किल था. न पानी की कमी खत्म होती थी, न हरियाली नजर आती थी और न ही कोई बड़े प्राकृतिक संसाधन थे. लेकिन साल 1939 में दुखन क्षेत्र में तेल की खोज ने कतर की किस्मत बदल दी. तेल को काला सोना भी कहा जाता है. उसने इस छोटे से देश को अमीरी की राह पर डाल दिया. समय के साथ कतर ने इस धन का इस्तेमाल आधुनिक शहर बनाने, लोगों के जीवन को बेहतर करने और दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल होने के लिए किया.

कतर में भारतीयों की इतनी बड़ी आबादी क्यों है?

आज कतर की कुल 2.8 करोड़ (28 लाख) आबादी में लगभग 7 से 8 लाख भारतीय रहते हैं. यानी लगभग 25% आबादी भारतीय है. ये लोग मजदूर, आईटी एक्सपर्ट, डॉक्टर, व्यापारी और प्रोफेशनल्स के रूप में कतर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं. राजधानी दोहा इसका बड़ा उदाहरण है, जहां भारतीय समुदाय का मजबूत नेटवर्क है.

तेल और गैस ने कैसे बदल दी तस्वीर?

1939 में तेल की खोज के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पादन धीमा रहा, लेकिन 1949 के बाद कतर ने तेजी से विकास किया और आज यह दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस निर्यातकों में शामिल है. कतर की 70% अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित है. यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक है और भारत के ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भागीदार है.

कतर की आधुनिक झलक

आज कतर में शानदार मॉल, 5-स्टार होटल और खूबसूरत बीच हैं. सूक वाकिफ, इस्लामिक आर्ट म्यूजियम और कतारा कल्चरल विलेज यहां की संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण दिखाते हैं. कतर ने 1971 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाई और उसके बाद तेजी से आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत बन गया.

भारतीय संस्कृति और त्योहार भी खास

कतर में भारतीय समुदाय के लिए स्कूल, सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय किराना स्टोर मौजूद हैं. यहां हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और महिलाएं गाड़ी भी चला सकती हैं. रमजान और ईद के साथ-साथ दिवाली और होली जैसे भारतीय त्योहार भी मनाए जाते हैं. हालांकि, सार्वजनिक रूप से शराब पीना, रमजान के दिन के समय खाना-पीना, नशा और अवैध संबंध जैसी चीजें सख्त रूप से प्रतिबंधित हैं. कपड़ों में सादगी रखना जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए.

कैसे हैं भारत-कतर के मजबूत रिश्ते?

कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी (Liquefied Natural Gas) आपूर्तिकर्ता है. दोनों देशों ने व्यापार, स्टार्टअप, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश में कई समझौते किए हैं. कतर से भारत में निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है, जो भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा.

