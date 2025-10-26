शख्स ने अनार से खोल दिया लोहे का ताला, वीडियो देख लोग बोले- अब चाबी की छुट्टी कर दो

सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल है, जिसमें उसने अनार (फायरक्रैकर) से लोहे का ताला तोड़ दिया. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए और इसे देसी जुगाड़ बता रहे हैं. कुछ ने इसे मजेदार कहा, तो कईयों ने खतरनाक प्रयोग बताते हुए चेतावनी दी.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. इस वीडियो में एक शख्स ने अनार (फायरक्रैकर) की मदद से मजबूत लोहे का ताला खोल दिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि शख्स ने ताले के पास अनार लगाया और फिर उसे जलाकर कुछ सेकंड इंतजार किया. जैसे-जैसे अनार फटा, वैसे-वैसे ताले की पकड़ कमजोर होती गई और आखिर में ताला टूट गया. लोगों ने इसे जुगाड़ का “सुपरहिट आइडिया” बता दिया. वहीं कुछ यूजर्स इसे खतरनाक प्रयोग करार दे रहे हैं और ऐसा न करने की सलाह दे रहे हैं.
अनार जलाकर खोला मजबूत ताला
वीडियो में शख्स एक पुराने और भारी ताले को दिखाता है. वह इसके पास अनार रखकर जलाता है, और जैसे ही चिंगारी फैलती है, ताले की धातु कमजोर होकर फट जाती है. कुछ ही सेकंड में ताला खुल जाता है. इस दृश्य को देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, और जिसने भी इसे देखा, वह अपने रिएक्शन दिए बिना नहीं रह पाया. कुछ लोग इसे देसी ‘हैक’ कह रहे हैं तो कुछ ने लिखा कि “ये तो खतरनाक स्टाइल है भाई!”.
लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद एक्स (पहले ट्विटर) पर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं. एक यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, “अब चाबी की छुट्टी कर दो”, तो दूसरे ने कहा, “भाई, ये जेम्स बॉन्ड वाला जुगाड़ है!”. वहीं कुछ लोगों ने इसे खतरे से भरा तरीका बताया और लिखा कि ऐसा ट्रिक घर पर ट्राय न करें. कई यूजर्स ने वीडियो को देखकर इसे ‘इंडियन इनोवेशन’ का नाम दिया. वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट आ चुके हैं, और लगातार इसके व्यूज बढ़ रहे हैं.
जब ताला आपकी बात न सुने और आपको इमरजेंसी में अंदर जाना हो pic.twitter.com/26ndAstCNM
— ABID KHAN (@KhanAbid04) October 24, 2025
हजारों व्यूज बटोर रहा वीडियो
यह दिलचस्प वीडियो एक्स पर @KhanAbid04 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसे अब तक हजारों लोगों ने देखा और शेयर किया है. वीडियो की लोकप्रियता देखकर लगता है कि लोगों को देसी जुगाड़ देखने में कितना मजा आता है. हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे प्रयोग खतरनाक हो सकते हैं और किसी भी सूरत में इन्हें घर पर दोहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. बावजूद इसके, यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का सबसे नया विषय बन गया है.