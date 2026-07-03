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पहली ही बारिश में खुली सिस्टम की पोल! जूनागढ़ में खुले गड्डे बने नासूर; गटर में समाई बाइक, CCTV में हादसा कैद

गुजरात के जूनागढ़ से बारिश के बीच ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्होंने सड़क सुरक्षा और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे CCTV फुटेज में बारिश के पानी से ढके खुले गटर की वजह से बाइक सवार दो लोग अचानक सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे में गिरते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद उसी जगह पर कई और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 03, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:39 PM IST
पहली ही बारिश में खुली सिस्टम की पोल! जूनागढ़ में खुले गड्डे बने नासूर; गटर में समाई बाइक, CCTV में हादसा कैद
Image Credit: Image credit: X/@JITENDERMONGA_Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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