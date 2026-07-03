/पहली ही बारिश में खुली सिस्टम की पोल! जूनागढ़ में खुले गड्डे बने नासूर; गटर में समाई बाइक, CCTV में हादसा कैद

Junagadh Viral CCTV Video: मानसून की पहली बारिश आमतौर पर लोगों के लिए राहत लेकर आती है, लेकिन जूनागढ़ में यही बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत बन गई. शहर के कई अलग-अलग इलाकों में बारिश के पानी ने खुले गटर को पूरी तरह ढक दिया, जिससे राहगीरों को खतरे का अंदाजा तक नहीं लग सका.
अब इन सभी घटनाओं के CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर समय रहते खुले गटर को ढक दिया जाता या उसके आसपास चेतावनी संकेतों का इंतजाम किया जाता, तो शायद कई हादसे टाले जा सकते थे. ऐसे दो वीडियो अलग-अलग जगहों के खूब वायरल हो रहे हैं.
पहले वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर बारिश का पानी भरा हुआ है. इसी दौरान एक बाइक पर दो लोग वहां से गुजरते हैं. उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि सड़क के बीच में खुला गटर है. जैसे ही बाइक उस हिस्से तक पहुंचती है, दोनों सवार अचानक संतुलन खोकर सीधे गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं. यह पूरा हादसा कुछ ही सेकंड में हो जाता है और आसपास मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. वीडियो इतना डराने वाला है कि कई लोग इसे देखकर हैरान रह गए.
बारिश में प्रशासन की लापरवाही बनी हादसे की वजह
गुजरात के जूनागढ़ में मॉनसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। आजाद चौक इलाके में सड़क पर बने गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भरने से एक बाइक सवार दंपत्ति उसे देख नहीं पाया और सीधे गड्ढे में जा गिरा।
पूरी… pic.twitter.com/IRJT8PDGD0
— JITENDER MONGA जितेंद्र मोंगा (@JITENDERMONGA_) July 2, 2026
हैरानी की बात यह है कि यह हादसा सिर्फ एक बाइक तक सीमित नहीं रहा. स्थानीय लोगों ने बताया कि उसी जगह बाद में एक महिला, एक बच्चा, एक अन्य व्यक्ति और एक्टिवा सवार भी बारिश के पानी में छिपे उसी गड्ढे में गिर चुके हैं. क्योंकि सड़क पर पानी जमा था, इसलिए किसी को भी यह समझ नहीं आया कि नीचे खुला मैनहोल मौजूद है. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों की मदद मिल गई.
जूनागढ़ से एक और CCTV वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस वीडियो में भी बारिश के दौरान सड़क के बीच बने एक बड़े गड्ढे में लोग गिरते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि उस जगह पर पहले से सड़क निर्माण का काम चल रहा था. लेकिन काम पूरा होने से पहले ही बारिश शुरू हो गई और गड्ढे को ठीक तरह से बंद नहीं किया गया. बारिश का पानी भरने के बाद वह हिस्सा पूरी तरह नजर आना बंद हो गया. इसी वजह से वहां से गुजर रहे कई लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, सीधे गड्ढे में गिर गए. यह पूरी घटना भी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रहा है.
पहली ही बारिश में खुली सिस्टम की पोल! जूनागढ़ में खुले गड्डे बने नासूर pic.twitter.com/sX60UfbtFD
— Santosh Misra 'mohit' (@Santosh_misraa) July 3, 2026
दोनों वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि हर साल मानसून से पहले सड़कों, सीवर लाइन और खुले मैनहोल की जांच की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही नजर आते हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि अगर किसी गड्ढे या खुले गटर के पास बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड लगाए जाते, तो इतने लोग घायल नहीं होते. वहीं, कई लोगों ने इसे सड़क सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है.
बारिश के दौरान अक्सर सड़कों पर पानी भर जाता है. ऐसे में सड़क पर बने गड्ढे, खुले मैनहोल या निर्माणाधीन हिस्से पूरी तरह पानी के नीचे छिप जाते हैं. गाड़ी चलाने वाले और पैदल चलने वाले लोगों को यह अंदाजा नहीं लग पाता कि आगे सड़क है या नहीं. यही वजह है कि हर मानसून में इस तरह के हादसे सामने आते हैं. एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि जलभराव वाली सड़क पर हमेशा धीमी गति से गाड़ी चलानी चाहिए और जहां पानी ज्यादा भरा हो, वहां बिना स्थिति समझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए.
बारिश के मौसम में कुछ छोटी-छोटी सावधानियां बड़े हादसों से बचा सकती हैं. जलभराव वाली सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं. अगर सड़क का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा हो, तो पहले उसकी स्थिति समझने की कोशिश करें. रात के समय और खराब विजिबिलिटी में ज्यादा सावधानी बरतें. अगर कहीं खुला गटर, टूटी सड़क या निर्माणाधीन हिस्सा दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित प्रशासन या नगर निगम को दें, ताकि समय रहते दूसरी दुर्घटनाओं को रोका जा सके.