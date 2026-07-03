/पहली ही बारिश में खुली सिस्टम की पोल! जूनागढ़ में खुले गड्डे बने नासूर; गटर में समाई बाइक, CCTV में हादसा कैद

जूनागढ़ से एक और CCTV वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस वीडियो में भी बारिश के दौरान सड़क के बीच बने एक बड़े गड्ढे में लोग गिरते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि उस जगह पर पहले से सड़क निर्माण का काम चल रहा था. लेकिन काम पूरा होने से पहले ही बारिश शुरू हो गई और गड्ढे को ठीक तरह से बंद नहीं किया गया. बारिश का पानी भरने के बाद वह हिस्सा पूरी तरह नजर आना बंद हो गया. इसी वजह से वहां से गुजर रहे कई लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, सीधे गड्ढे में गिर गए. यह पूरी घटना भी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रहा है.