लो जी... जूट के बोरे से बना दिया ऐसा कोट पैंट, यूजर्स बोले- अमेरिका भी फेल कर दिया

Hindi Newsजरा हटकेलो जी... जूट के बोरे से बना दिया ऐसा कोट पैंट, यूजर्स बोले- अमेरिका भी फेल कर दिया

Funny Viral Video: सोशल मीडिया पर कलाकारी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. एक शख्स ने कपडे के बजाय जूट के बोरे का कोट पैंट बना दिया. अब यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:16 PM IST
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर कलाकारी और कारीगरी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई लोग पुराने कपड़ों से नई चीज बना देते हैं तो कई लोग कबाड़ से ऐसी कलाकारी दिखाते हैं कि शो पीस बन जाता है. इस बार तो कमाल ही हो गया. एक शख्स ने जूट के बोरे से कोट पैंट सिल दिया. ये कोट पैंट पहनकर जब ये शख्स बाहर निकला तो कुछ ऐसा रिएक्शन मिला.

कैसे दिखता है कोट पेंट?
यूं तो सोशल मीडिया पर कलाकारी और कारीगरी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई लोग पुराने कपड़ों से नई चीज बना देते हैं. आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग कबाड़ से कुछ बेहतरीन चीज बना देते हैं. लोग नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. इस बार एक शख्स ने जूट की बोरी से ऐसा कमाल किया कि आप देखते ही रह जाएंगे. इस शख्स ने जिस टूट के बोरे में आलू, गेहूं या चावल भरने के काम आता है. उस बोरे से कोट पैंट सिलवा लिए. अब इन कोट पैंट को पहनकर जब को बाहर निकला तो लोग हंसने लगे. इस कोट पैंट को देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. यूजर्स भी कमेंट सेक्शन में मौज काट रहे हैं. यूसर्ज कह रहे हैं, "अब अमेरिका कुछ नहीं कहता है." चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: शोबाजी के चक्कर में फजीहत! दुल्हन को गोद में उठाना पड़ा महंगा, सीढ़ियों पर बिगड़ा बैलेंस और...

 

क्या बोले यूजर्स?
वीडियो वायरल होते ही यूजर्स के फनी रिएक्शन आने शुरू हो गए है. एक यूजर ने लिखा, "अमेरिका भी फेल कर दिया जुल्फी भाई ने." दूसरे यूजर ने लिखा, "नेटवर्क मार्केटिंग वाले से लग रहे हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई अमेरिका ने कहना बंद कर दिया, इंडिया में बहुत टैलेंट है."

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @zulfi_is_back_007 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 50 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Funny Videocoat pantsviral

