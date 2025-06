WATCH: माउंट एटना में भयानक विस्फोट; हजारों फीट ऊपर उछलीं मौत की छीटें, टूरिस्ट जान बचाकर भागे, देखें वीडियो

Volcanic eruption Viral Video: इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना एक बार फिर चर्चा में है. यूरोप का यह सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी 2 जून को अचानक फट पड़ा. इस भीषण विस्फोट के बाद लावा, राख और गैसों के गुबार ने आसमान को ढक लिया. हजारों फीट ऊपर तक उड़ती राख और धुएं की लपटों को देखकर टूरिस्ट दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए भागने लगे. इस खौफनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टूरिस्ट को चिल्लाते और भागते हुए देखा जा सकता है.

क्या हुआ घटना के समय?

घटना के दिन माउंट एटना के साउथईस्ट क्रेटर से अचानक तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ. इसके बाद देखते ही देखते आग, गैस और राख का गुबार चारों ओर फैल गया. इटली के राष्ट्रीय ज्वालामुखी संस्थान INGV के अनुसार, इस विस्फोट में पाइरोक्लास्टिक फ्लो (गर्म गैस और राख का तेज बहाव) भी दर्ज किया गया, जो पहाड़ की ढलान से नीचे की ओर तेजी से बहा. हालांकि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह विस्फोट "उच्च तीव्रता" का था.

A stunning explosion from Mount Etna this morning caught everyone by surprise

Mount Etna’s just coughed up more carbon and sulfur in 24 hours than a year of British farming…

But don’t worry, pay more tax to subsidise global corporations and that will definitely save the planet

pic.twitter.com/lL20YumJgx

June 2, 2025