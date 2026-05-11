भारत की वो मशहूर जगह, जो कहलाता है सिटी ऑफ कचौरी! यहां खाए बिना सुबह नहीं होती

Kachori Capital of India: भारत में सुबह के नाश्ते की बात हो और कचौरी का जिक्र न आए, ऐसा मुमकिन नहीं है. हालांकि भारत में आधिकारिक तौर पर कोई 'कचौरी राजधानी' घोषित नहीं है, लेकिन राजस्थान का जयपुर शहर अपनी सिग्नेचर 'प्याज कचौरी' के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसे अनौपचारिक रूप से कचौरी की राजधानी माना जाता है.

राजस्थान का स्वाद: जयपुर और जोधपुर

जयपुर अपनी प्याज कचौरी के लिए मशहूर है, यहां का 'रावत मिष्ठान भंडार' अपनी प्याज और मवा कचौरी के लिए एक लेजेंडरी नाम बन चुका है. वहीं, जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित 'सम्राट कचौरी' भी अपनी कुरकुरी कचौरियों के लिए काफी लोकप्रिय है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रतिष्ठित प्याज कचौरी का असली जन्मस्थान जोधपुर को माना जाता है. जोधपुर की कचौरी अपनी तीखी और मसालेदार फिलिंग के लिए जानी जाती है.

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अजमेर की कड़ी कचौरी और इंदौर का तड़का

अजमेर अपनी 'कढ़ी कचौरी' के लिए प्रसिद्ध है, जहां कुरकुरी कचौरी को बेसन और दही से बनी खट्टी-मीठी कड़ी में डुबोकर परोसा जाता है. वहीं, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जिसे स्ट्रीट फूड का गढ़ माना जाता है, अपनी खास 'आलू कचौरी' के लिए मशहूर है. इंदौर का स्वाद बाकी शहरों से काफी अलग और चटाखेदार होता है.

वाराणसी और दिल्ली का अनोखा अंदाज

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कचौरी का सांस्कृतिक महत्व है. यहां 'दाल कचौरी' और 'कचौरी सब्जी' सुबह के नाश्ते का अभिन्न हिस्सा है. इसके विपरीत, देश की राजधानी दिल्ली में आपको वैरायटी की भरमार मिलती है. पुरानी दिल्ली में 'मोठ कचौरी' (दाल की ग्रेवी के साथ) और 'खस्ता कचौरी' बेहद लोकप्रिय है.

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यहां जरूर आजमाएं

अगर आप दिल्ली में हैं, तो सिविल लाइंस में दशकों पुराने 'फतेह चंद की कचौरी' या चांदनी चौक में 'जंग बहादुर' की कचौरी का स्वाद लेना न भूलें. कचौरी का यह सफर बताता है कि भले ही जगह बदल जाए, लेकिन इस कुरकुरे स्नैक के प्रति भारतीयों का प्यार कभी कम नहीं होता.