पैसे देने की जरूरत नहीं, कबाड़ के बदले मिलता है फास्ट फूड; कैसा है ये कचरा कैफे

आपने साइबर कैफे और कॉफी कैफे के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी 'कचरा कैफे'(Kachra Cafe) के बारे में सुना है. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जैसे कॉफी कैफे में कॉफी मिलती है वैसे ही क्या कचरा कैफे में कचरा मिलता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:39 PM IST
Viral Video: आपने साइबर कैफे और कॉफी कैफे के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी 'कचरा कैफे'(Kachra Cafe) के बारे में सुना है. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जैसे कॉफी कैफे में कॉफी मिलती है वैसे ही क्या कचरा कैफे में कचरा मिलता है. जी नहीं, कचरा कैफे में कचरा नहीं मिलता है, बल्कि कचरे के बदले फूड मिलता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़का बताता है​ कि आप अपने घर का कचरा लाकर 'कचरा कैफे' से अपना फेवरेट फूड खा सकते हैं.

इस लड़के ने कचरे के बदले क्या खाया?
ये लड़का अपने दोस्त के साथ कॉपर के टुकड़े लाया था, जोकि 600 ग्राम निकला. इसके बाद उसके फोन पर एक मैसेज आता है. जिसमें उसे 600 ग्राम कॉपर के बदले 360 'कचरा कॉइंस' मिलते हैं. अब इन कॉइंस से वहां की किसी भी दुकान से आप कुछ भी खाने का आइटम ऑर्डर कर सकते हैं. इसके बाद वो लड़का इन कचरा कॉइंस से तीन दुकानों से अलग-अलग फूड ऑर्डर करता है और दोस्तों के साथ एन्जॉय करता है.
वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @junaidd.14 नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 88 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कबाड़खाने में कॉपर का रेट 840 रुपये किलो है. आपके 600 ग्राम कॉपर का रेट 504 हो गया. अब कैफे में जो खाया है उसकी कीमत 504 है या उससे कम है." दूसरे यूजर ने लिखा, "कचरा उठाने वाला अब हुआ अमीर." तीसरे यूजर ने लिखा, "क्या फायदा कचरा देकर कचरा ही खा रहे हैं." चौथे यूजर ने लिखा, "लगभग 850 रुपये किलो कॉपर है आपको चूना लगा दिया."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

