वीडियो का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा ओवल ऑफिस रहा, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति काम करते हैं. काई ट्रंप ने जब इस कमरे को दिखाया तो लोगों का ध्यान वहां की शानदार सजावट पर गया. काई ने बताया कि उनके दादा डोनाल्ड ट्रंप को गोल्ड कलर काफी पसंद है और इसी वजह से कमरे में कई जगह गोल्ड थीम वाली सजावट की गई है. वीडियो में दीवारों, सजावटी सामान और फर्नीचर के आसपास गोल्ड कलर की झलक दिखाई देती है. उन्होंने ट्रंप की डेस्क भी दिखाई, जहां एक गोल्ड कलर की ट्रे रखी नजर आई. इसके अलावा वहां रखे पेन और कोस्टर्स भी लोगों का ध्यान खींच रहे थे. काई ने बताया कि कमरे की कई चीजों को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि वह शाही लुक दे सकें.