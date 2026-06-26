White House Tour Viral Video: अमेरिका का व्हाइट हाउस हमेशा से दुनिया की सबसे चर्चित इमारतों में से एक रहा है. यह सिर्फ राष्ट्रपति का घर नहीं, बल्कि देश की राजनीति और इतिहास से जुड़ी एक खास जगह भी है. आमतौर पर यहां के कुछ ही हिस्से लोगों को देखने के लिए खोले जाते हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप ने अपने एक वीडियो के जरिए व्हाइट हाउस के अंदर की कई झलकियां दुनिया को दिखाई हैं.
काई ट्रंप ने अपने व्लॉग में व्हाइट हाउस का टूर कराया, जिसमें उन्होंने घर के कई ऐसे हिस्से दिखाए जिन्हें आमतौर पर कैमरे पर कम ही देखा जाता है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग व्हाइट हाउस की भव्यता और अंदर की सजावट को लेकर चर्चा कर रहे हैं.
काई ट्रंप ने वीडियो की शुरुआत व्हाइट हाउस के ग्राउंड फ्लोर से की. इसके बाद वह अलग-अलग हिस्सों में जाती नजर आईं. उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक इमारत में कई ऐसे कमरे हैं, जिनका अपना अलग इतिहास है. वीडियो में काई ने रेड रूम दिखाया, जिसकी दीवारें लाल रंग की हैं और जिसकी सजावट काफी शाही अंदाज में की गई है. इसके बाद उन्होंने ब्लू रूम की झलक दिखाई, जहां हर तरफ नीले रंग की थीम नजर आती है. इसके अलावा उन्होंने व्हाइट हाउस के कुछ प्राइवेट हिस्से भी दिखाए, जिनमें जिम, बॉलिंग एली, गोल्फ सिमुलेटर रूम और ड्रेसिंग रूम शामिल हैं. काई ने बताया कि वह व्हाइट हाउस के मशहूर लिंकन बेडरूम में भी रह चुकी हैं, जो अमेरिका के इतिहास से जुड़ा हुआ एक खास कमरा है.
वीडियो का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा ओवल ऑफिस रहा, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति काम करते हैं. काई ट्रंप ने जब इस कमरे को दिखाया तो लोगों का ध्यान वहां की शानदार सजावट पर गया. काई ने बताया कि उनके दादा डोनाल्ड ट्रंप को गोल्ड कलर काफी पसंद है और इसी वजह से कमरे में कई जगह गोल्ड थीम वाली सजावट की गई है. वीडियो में दीवारों, सजावटी सामान और फर्नीचर के आसपास गोल्ड कलर की झलक दिखाई देती है. उन्होंने ट्रंप की डेस्क भी दिखाई, जहां एक गोल्ड कलर की ट्रे रखी नजर आई. इसके अलावा वहां रखे पेन और कोस्टर्स भी लोगों का ध्यान खींच रहे थे. काई ने बताया कि कमरे की कई चीजों को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि वह शाही लुक दे सकें.
Kai Trump shows off the inside of her home which happens to be the White House
giving a tour of rooms the public rarely gets to see like the Oval Office, where her grandfather and President Donald Trump holds official meetings and conducts business pic.twitter.com/fen60uSrov
— yoxic (@yoxics) June 24, 2026
काई ने वीडियो में ट्रंप की डेस्क पर मौजूद एक खास बटन भी दिखाया, जिसे सोशल मीडिया पर पहले भी काफी चर्चा मिली थी. इसे डाइट कोक बटन कहा जाता है. उन्होंने बताया कि इस बटन को दबाने पर डाइट कोक मंगाई जा सकती है. वीडियो में काई ने इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी और दिखाया कि कैसे यह राष्ट्रपति के ऑफिस में मौजूद है. इसके अलावा उन्होंने ओवल ऑफिस में लगी पेंटिंग्स और वहां की सजावट को भी कैमरे में कैद किया. कमरे की भव्यता देखकर कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे.
काई ट्रंप का यह वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई है. कुछ यूजर्स ने व्हाइट हाउस की खूबसूरती और अंदर की सजावट की तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली बार व्हाइट हाउस के अंदर के इतने हिस्से देखे हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रपति के निजी और ऐतिहासिक स्थानों को इस तरह दिखाना सही है. कुछ लोगों का कहना था कि व्हाइट हाउस सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि अमेरिका की ऐतिहासिक धरोहर है, इसलिए इसके इस्तेमाल और दिखाने को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए.
व्हाइट हाउस दुनिया की उन इमारतों में शामिल है, जिसे देखने की इच्छा हर साल लाखों लोगों की होती है. इसकी वास्तुकला, इतिहास और राष्ट्रपति से जुड़ी कहानियां इसे खास बनाती हैं. हालांकि आम लोगों को यहां सीमित हिस्से ही देखने की अनुमति होती है. ऐसे में काई ट्रंप के इस वीडियो ने लोगों को पहली बार व्हाइट हाउस के कई अंदरूनी हिस्सों की झलक दिखाई है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग व्हाइट हाउस की शाही सजावट से लेकर ट्रंप की पसंद तक पर चर्चा कर रहे हैं.