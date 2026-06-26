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अंदर गोल्फ रूम और चारों तरफ सोना ही सोना! ट्रंप की पोती ने कैमरे पर खोल दिए व्हाइट हाउस के सीक्रेट राज, वीडियो वायरल

White House Tour Viral Video: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में काई ने व्हाइट हाउस के अंदर का टूर कराया है और कई ऐसे हिस्से दिखाए हैं, जहां आम लोगों की पहुंच नहीं होती. वीडियो में ओवल ऑफिस, जिम, गोल्फ सिमुलेटर रूम और वह कमरा भी नजर आया, जहां गोल्ड कलर की सजावट देखकर लोग हैरान रह गए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 26, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:16 AM IST
अंदर गोल्फ रूम और चारों तरफ सोना ही सोना! ट्रंप की पोती ने कैमरे पर खोल दिए व्हाइट हाउस के सीक्रेट राज, वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: X/@yoxicsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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