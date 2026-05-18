'कल मेरे बाबा चले जाएंगे...', दादा-पोती की इस भावुक बातचीत को देख रो पड़े लोग; यहां देखें Video

Granddaughter Emotional Viral Video: इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद शायद ही कोई अपनी आंखों के आंसू रोक पाए. इस वीडियो में एक छोटी बच्ची (पोती) और उसके दादाजी (बाबा) के बीच बेहद भावुक बातचीत हो रही है. जिसमें बच्ची कह रही है कि कल मेरे बाबा चले जाएंगे और मुझे उनकी बहुत याद आएगी.
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Granddaughter Emotional Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो आते हैं. कुछ वीडियो लोगों को हंसाते हैं, कुछ हैरान करते हैं और कुछ सीधे दिल को छू जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग अपनी भावनाएं रोक नहीं पा रहे हैं. वीडियो में एक छोटी बच्ची और उसके बाबा यानी दादा के बीच हुई मासूम बातचीत ने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं. वीडियो में दोनों के बीच सिर्फ कुछ शब्दों की बातचीत होती है, लेकिन उनमें छिपा प्यार और अपनापन लोगों को अंदर तक छू रहा है.
वायरल वीडियो की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है, जो अपने बाबा से बेहद मासूम अंदाज में बात करती नजर आती है. बच्ची कहती है कि 'कल मेरे बाबा चले जाएंगे... मुझे बहुत रोना आ रहा है.' इतना सुनते ही दादाजी भी प्यार से जवाब देते हैं, 'हां, मैं चला जाऊंगा.' इसके बाद बच्ची कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आएगी. दादाजी भी उसी प्यार से जवाब देते हैं, 'मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी.' इस बातचीत के दौरान दोनों के चेहरे पर जो भाव दिखाई देते हैं, वही लोगों का दिल जीत रहे हैं. वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन रिश्तों की गहराई साफ नजर आती है.
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यह वीडियो सामने आने के बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो देखकर उन्हें अपने दादा-दादी की याद आ गई. कुछ लोगों ने कहा कि जिंदगी में दादा-दादी का प्यार सबसे अलग होता है. कई लोगों ने माना कि यह वीडियो देखकर उनकी आंखें भर आईं.
वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी निजी भावनाएं भी शेयर की हैं. कई यूजर्स ने बताया कि अब उनके दादा-दादी इस दुनिया में नहीं हैं और इस वीडियो ने उन्हें पुरानी यादों में पहुंचा दिया. एक यूजर ने लिखा कि दादा-दादी भगवान की तरफ से मिला सबसे खूबसूरत तोहफा होते हैं. वहीं, एक और यूजर ने कहा कि यह वीडियो देखकर मुझे अपने दादाजी बहुत याद आ गए. एक अन्य यूजर ने लिखा कि कुछ महीने पहले मैंने अपने दादा-दादी को खोया था. यह वीडियो देखकर खुद को रोक नहीं पाया. कई लोगों ने कहा कि ऐसे रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं.
कहते हैं माता-पिता हमें अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन दादा-दादी हमें बिना शर्त प्यार करना सिखाते हैं. उनके साथ बिताए छोटे-छोटे पल बाद में जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन जाते हैं. बचपन में दादा-दादी की कहानियां, उनका दुलार और बिना वजह किया गया प्यार शायद हर किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है. यही वजह है कि जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो लोग सिर्फ उन्हें देखते नहीं, बल्कि खुद को उससे जोड़ लेते हैं.
आज की तेज भागती जिंदगी में लोग अपने परिवार के साथ कम समय बिता पाते हैं. ऐसे में यह वीडियो एक बार फिर लोगों को रिश्तों की अहमियत याद दिला रहा है. दादा और पोती के बीच हुई यह छोटी सी बातचीत अब सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं रह गई है. यह उन लोगों के लिए एक एहसास बन गई है, जिन्होंने कभी अपने दादा-दादी का प्यार महसूस किया है. और शायद यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों को सिर्फ दिख नहीं रहा, बल्कि उन्हें भावुक भी कर रहा है.
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