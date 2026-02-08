Advertisement
trendingNow13102687
Hindi Newsजरा हटकेइस मंदिर के सामने ट्रेन भी मारकर जाती है सलामी! यात्री ने VIDEO बनाकर दिखाया पूरा सच

इस मंदिर के सामने ट्रेन भी मारकर जाती है सलामी! यात्री ने VIDEO बनाकर दिखाया पूरा सच

Train Salami Ka Video: देश में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके सामने से जब ट्रेन गुजरती है तो सलामी मारकर जाती है. जी हां, एक यात्री ने ये दावा किया है और वीडियो बनाकर इसकी हकीकत भी दिखाई. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि ये मंदिर कहां है और ट्रेन कैसे मंदिर को सलामी देकर निकलती है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मंदिर के सामने ट्रेन भी मारकर जाती है सलामी! यात्री ने VIDEO बनाकर दिखाया पूरा सच

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर आपने ट्रेन के कई वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग रेलवे से शिकायत कर रहे हैं. कोई ट्रेन में फैली गंदगी दिखाकर सिविक सेंस को कोस रहा है तो कोई रेलवे की सुविधा की तारीफ कर रहा है. ऐसे मे आज जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा. क्या आपको पता है कि देश में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके सामने से जब ट्रेन गुजरती है तो सलामी मारकर जाती है. जी हां, एक यात्री ने ये दावा किया है और वीडियो बनाकर इसकी हकीकत भी दिखाई. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि ये मंदिर कहां है और ट्रेन कैसे मंदिर को सलामी देकर निकलती है.

ट्रेन ने कैसे दी सलामी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ट्रेन में एक यात्री सफर कर रहा है. इस दौरान वो ट्रेन के गेट के पास खड़ा है और ट्रेन एक टनल से गुजर रही है. इस दौरान यात्री कहता है​, "अभी मैं हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर ट्रैवल कर रहा हूं और इस टनल के बाद एक जगह आएगी, जहां पर ये रूल है कि वहां से ट्रेन निकलने से पहले हमेशा माता रानी को सलामी मारती है यानी हॉर्न मारकर जाती है." इसके बाद वीडियो में दिखता है कि जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है वैसे ही एक पहाड़ी पर मंदिर दिखाई देता है और इस दौरान ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई देता है. 
यह भी पढ़ें: हाईवे पर नागिन की तरह लहराया ट्रक, VIDEO देख हलक सूख जाएगा

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?
ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @itsrishlife नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 74 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हां भैया देखा है ये मंदिर, जय मां काली." दूसरे यूजर ने लिखा, "हरिद्वार हर की पौड़ी आए हो तो आपने ये मंदिर जरूर देखा होगा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Kali Mata Mandirtrain salamiviral

Trending news

पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान