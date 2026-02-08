इस मंदिर के सामने ट्रेन भी मारकर जाती है सलामी! यात्री ने VIDEO बनाकर दिखाया पूरा सच

Train Salami Ka Video: देश में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके सामने से जब ट्रेन गुजरती है तो सलामी मारकर जाती है. जी हां, एक यात्री ने ये दावा किया है और वीडियो बनाकर इसकी हकीकत भी दिखाई. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि ये मंदिर कहां है और ट्रेन कैसे मंदिर को सलामी देकर निकलती है.
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर आपने ट्रेन के कई वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग रेलवे से शिकायत कर रहे हैं. कोई ट्रेन में फैली गंदगी दिखाकर सिविक सेंस को कोस रहा है तो कोई रेलवे की सुविधा की तारीफ कर रहा है. ऐसे मे आज जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा. क्या आपको पता है कि देश में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके सामने से जब ट्रेन गुजरती है तो सलामी मारकर जाती है. जी हां, एक यात्री ने ये दावा किया है और वीडियो बनाकर इसकी हकीकत भी दिखाई. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि ये मंदिर कहां है और ट्रेन कैसे मंदिर को सलामी देकर निकलती है.
ट्रेन ने कैसे दी सलामी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ट्रेन में एक यात्री सफर कर रहा है. इस दौरान वो ट्रेन के गेट के पास खड़ा है और ट्रेन एक टनल से गुजर रही है. इस दौरान यात्री कहता है, "अभी मैं हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर ट्रैवल कर रहा हूं और इस टनल के बाद एक जगह आएगी, जहां पर ये रूल है कि वहां से ट्रेन निकलने से पहले हमेशा माता रानी को सलामी मारती है यानी हॉर्न मारकर जाती है." इसके बाद वीडियो में दिखता है कि जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है वैसे ही एक पहाड़ी पर मंदिर दिखाई देता है और इस दौरान ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई देता है.
क्या बोले यूजर्स?
ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @itsrishlife नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 74 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हां भैया देखा है ये मंदिर, जय मां काली." दूसरे यूजर ने लिखा, "हरिद्वार हर की पौड़ी आए हो तो आपने ये मंदिर जरूर देखा होगा."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.