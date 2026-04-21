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Hindi Newsजरा हटकेकलिंग युद्ध के बाद आखिर क्यों टूट गया था सम्राट अशोक का दिल? क्या देखा था ऐसा कि बदल गई पूरी जिंदगी!

कलिंग युद्ध के बाद आखिर क्यों टूट गया था सम्राट अशोक का दिल? क्या देखा था ऐसा कि बदल गई पूरी जिंदगी!

कलिंग युद्ध के बाद अशोक के अंदर बड़ा बदलाव आया. उन्होंने हिंसा और युद्ध के रास्ते को छोड़ने का फैसला किया. इतिहासकारों के अनुसार, इस घटना के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और “धम्म” यानी नैतिक जीवन का संदेश फैलाना शुरू किया. उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति, दया और करुणा को बढ़ावा दिया. जो राजा पहले “चंड अशोक” के नाम से जाना जाता था, वही बाद में “धर्म अशोक” बन गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:00 PM IST
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भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में गिने जाने वाला कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट सम्राट अशोक और वर्तमान ओडिशा क्षेत्र में स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था. ‘महासागर का स्वामी’ कहलाने वाला कलिंग एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र था, जहां प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिप्रिय लोगों का निवास था. 321 ईसा पूर्व तक यह नंद साम्राज्य के अधीन रहा. मजबूत नौसेना और व्यापार के लिए अहम बंदरगाहों के कारण कलिंग समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और अपनी तटरेखा पर उसका नियंत्रण था. राजगद्दी संभालने के बाद कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र बड़ा सैन्य अभियान माना जाता है, जिसने मौर्य साम्राज्य के विस्तार और विजय की उस परंपरा को समाप्त कर दिया, जिसकी शुरुआत बिंदुसार के समय से हुई थी.

क्या देखा था अशोक ने मैदान में?

युद्ध खत्म होने के बाद जब अशोक ने रणभूमि का दौरा किया, तो हर तरफ सिर्फ लाशें, घायल सैनिकों की चीखें और रोते-बिलखते परिवार दिखाई दिए. महिलाएं अपने पति और बच्चों को खोकर विलाप कर रही थीं, बच्चे अनाथ हो चुके थे. यह मंजर इतना दर्दनाक था कि अशोक के मन में गहरा पश्चाताप पैदा हुआ. कहा जाता है कि उसी समय उन्हें अहसास हुआ कि यह जीत असल में हार से भी ज्यादा भयानक है. यही वह पल था, जब एक विजेता का दिल टूट गया.

कैसे बदली अशोक की सोच?

कलिंग युद्ध के बाद अशोक के अंदर बड़ा बदलाव आया. उन्होंने हिंसा और युद्ध के रास्ते को छोड़ने का फैसला किया. इतिहासकारों के अनुसार, इस घटना के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और “धम्म” यानी नैतिक जीवन का संदेश फैलाना शुरू किया. उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति, दया और करुणा को बढ़ावा दिया. जो राजा पहले “चंड अशोक” के नाम से जाना जाता था, वही बाद में “धर्म अशोक” बन गया.

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क्या था ‘धम्म’ का संदेश?

अशोक का ‘धम्म’ किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि यह इंसानियत, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित था. उन्होंने अपने शिलालेखों के जरिए लोगों को सच्चाई, दया और सभी जीवों के प्रति सम्मान का संदेश दिया. अशोक ने न केवल युद्ध बंद किए, बल्कि अपने शासन में पशुओं की हत्या तक पर कई जगह रोक लगा दी. उन्होंने अस्पताल, कुएं और सड़कों का निर्माण करवाया, ताकि जनता का जीवन बेहतर हो सके.

क्या कहते हैं इतिहास के स्रोत?

अशोक के इस परिवर्तन का जिक्र उनके शिलालेखों, खासकर “रॉक एडिक्ट 13” में मिलता है. इसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कलिंग युद्ध के बाद उन्हें गहरा दुख हुआ था और उन्होंने हिंसा से दूरी बना ली. इसके अलावा, बौद्ध ग्रंथ जैसे महावंश और दीपवंश भी अशोक के इस बदलाव का उल्लेख करते हैं. ये स्रोत बताते हैं कि कलिंग युद्ध ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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