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Hindi Newsजरा हटकेकलयुगी मां! होटल में 6 साल के मासूम को अकेला छोड़ हुई फरार; स्टाफ ने जब दरवाजा खोला तो नजारा देख फटी रह गईं आंखें

कलयुगी मां! होटल में 6 साल के मासूम को अकेला छोड़ हुई फरार; स्टाफ ने जब दरवाजा खोला तो नजारा देख फटी रह गईं आंखें

Chinese Viral Story: चीन में एक 6 साल का बच्चा होटल में 2 हफ्ते तक अकेला रहा, जब उसकी मां उसे छोड़कर चली गई. होटल स्टाफ ने उसकी देखभाल की और आखिरकार मां के लौटने पर भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:07 AM IST
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बचपन में मेलों या भीड़भाड़ वाली जगहों पर जब मां का हाथ एक सेकंड के लिए भी छूट जाता था, तो कलेजा मुंह को आ जाता था. उस वक्त जो घबराहट और डर महसूस होता था, वह इंसान ताउम्र नहीं भूलता. लेकिन सोचिए उस 6 साल के बच्चे पर क्या गुजरी होगी, जिसकी मां उसे एक अंजान शहर के होटल में अकेला छोड़कर गायब हो गई. दरअसल, यह कहानी चीन के चेंगचेंग नाम के एक मासूम की है, जिसे उसकी 25 साल की मां ने एक होटल के कमरे में लावारिस छोड़ गई. 15 दिनों तक वह बच्चा बिना मां के उस कमरे में कैद रहा, लेकिन इस दुखद कहानी में होटल के स्टाफ ने जो किया, उसने दुनिया को दिखा दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

14 दिनों तक बिना मां के कैसे रहा वो नन्हा बच्चा?

यह झकझोर देने वाली घटना हेनान प्रांत के झेंग्झौ शहर की है, जहां यू (Yue) नाम की महिला अपने बेटे चेंगचेंग के साथ फरवरी में एक होटल में रुकी थी. शुरुआत में वह रात को बाहर जाती और दिन में लौट आती, लेकिन मार्च की शुरुआत में वह अचानक गायब हो गई. पीछे छूट गया 6 साल का मासूम, जिसके पास न कोई संपर्क नंबर था और न ही कोई सहारा. होटल के कमरे में अकेला चेंगचेंग खिड़की के पास बैठकर घंटों बाहर निहारता रहता. स्टाफ ने उसे कमरे में लगे स्मार्ट स्पीकर से यह पूछते हुए सुना, "क्या तुम्हारे माता-पिता हैं? मैं चाहता हूं कि मेरी मां वापस आ जाए." बच्चे की यह बेबसी देख स्टाफ की आंखें नम हो गईं.

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क्या होटल स्टाफ बना बच्चे के लिए 'फरिश्ता'?

होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बुलाने से पहले खुद उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया. वे बारी-बारी से चेंगचेंग का ख्याल रखते, उसे खाना और फल खिलाते. होटल की एक महिला क्लीनर तो उस बच्चे के लिए 'स्टैंड-इन मदर' बन गई. वह रोज उसके साथ खेलती, उसे गले लगाती और वह ममता देती जिसकी उसे सख्त जरूरत थी. जब मां का कोई सुराग नहीं मिला, तो स्टाफ ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई. आखिरकार 24 मार्च को मां वापस लौटी. उसने रोते हुए बताया कि वह कर्ज के बोझ और बीमारी के डर से भाग गई थी. लेकिन मासूम चेंगचेंग ने अपनी मां के आंसू पोंछते हुए कहा, "मां, मैं आपसे नाराज नहीं हूं. मैं अब 'छोटा आदमी' बन गया हूं और आपकी रक्षा करूंगा."

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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