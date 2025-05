एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेकर खड़ा था कंगारू, वायरल वीडियो में खुला राज, देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन!

Kangaroo Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कंगारू एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में यह कंगारू बड़े ही शांत और धैर्य से बोर्डिंग का इंतजार करता नजर आता है, जैसे वह भी इंसानों की तरह फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में हो. इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान हो गए.

महिला और फ्लाइट अटेंडेंट की बहस

वीडियो में एक महिला फ्लाइट अटेंडेंट से बहस करती दिख रही है. बहस का मुद्दा यह है कि कंगारू को फ्लाइट में जाने दिया जाए या नहीं. महिला कंगारू को फ्लाइट में साथ लेकर जाने की कोशिश कर रही है, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट इसे रोकने की कोशिश कर रहा है. यह सीन देखने में असली लगता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है. चलिए जानते हैं.

Airline staff is not allowing this cute kangaroo to board the airplane,

the way he is holding the boarding pass and waiting to be scanned

May 26, 2025