भारत का वो अनोखा गांव, जहां लोग नाम लेकर नहीं 'सीटी' मारकर एक-दूसरे को बुलाते हैं लोग

मेघालय के खासी पहाड़ियों में स्थित कांगथान गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां लोग नाम से नहीं बल्कि सीटी की खास धुन से पहचाने जाते हैं. जन्म के साथ तय धुन ही पहचान बनती है, जिसे दुनियाभर में ‘व्हिसलिंग विलेज’ कहा जाता है.
दुनिया में इंसान की सबसे पहली पहचान उसका नाम होता है. घर से लेकर स्कूल, दफ्तर, अस्पताल और सरकारी कागजों तक हर जगह नाम ही हमारी पहचान बनता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी गांव में लोग नाम से नहीं, बल्कि सीटी बजाकर एक-दूसरे को बुलाते हों? सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन भारत में सचमुच एक ऐसा गांव है. यहां हर व्यक्ति की पहचान एक खास धुन से होती है. यह परंपरा न सिर्फ अनोखी है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को हैरान भी करती है.
मेघालय में बसा है अनोखा गांव
भारत के मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के बीच कांगथान नाम का एक छोटा सा गांव है. यह गांव अपनी अनोखी परंपरा की वजह से दुनियाभर में मशहूर है. यहां रहने वाले लोग एक-दूसरे को नाम से नहीं, बल्कि सीटी मारकर बुलाते हैं. गांव के हर व्यक्ति की एक अलग धुन होती है, जो उसकी पहचान बन जाती है. इस गांव में सीटी बजाना आना बेहद जरूरी माना जाता है.
जन्म के साथ तय हो जाती है ‘सीटी पहचान’
कांगथान गांव में जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसकी मां उसके लिए एक खास सीटी की धुन तय करती है. यही धुन उस बच्चे का नाम बन जाती है. मां बच्चे को बार-बार वही धुन सुनाती है, जिससे बच्चा धीरे-धीरे उसे पहचानने लगता है. आगे चलकर गांव के सभी लोग उसी सीटी के जरिए बच्चे को बुलाते हैं. खास बात यह है कि हर धुन अलग होती है.
‘व्हिसलिंग विलेज’ के नाम से मशहूर
यह अनोखा गांव दुनियाभर में ‘व्हिसलिंग विलेज’ यानी सीटी वाला गांव के नाम से जाना जाता है. यहां इस्तेमाल होने वाली धुनों को स्थानीय भाषा में ‘जिंग्रवई लॉबेई’ कहा जाता है. ये धुनें अक्सर पक्षियों की चहचहाहट से प्रेरित होती हैं. हालांकि, सरकारी दस्तावेजों और कागज़ी काम के लिए गांव के लोगों के नाम भी दर्ज होते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सीटी ही उनकी असली पहचान है.