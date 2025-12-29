शॉपिंग स्टोर में घुसकर थूक दिया गुटखा, डिब्बा खोला तो उड़ गई कानपुरियों की नींद! Video हुआ वायरल

Advertisement
Kanpur Store Shock: कानपुर के एक स्टोर में डिस्प्ले पर रखे नए डस्टबिन के अंदर गुटखा थूक के निशान मिलने का वीडियो वायरल हो गया, जिसने सिविक सेंस और सफाई पर बहस छेड़ दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:46 AM IST
Gutka Spitting In Store: कानपुर के एक रिटेल स्टोर में खरीदारी कर रहे एक शख्स को उस वक्त गहरा झटका लगा, जब उसने डिस्प्ले पर रखे एक नए डस्टबिन को खोलकर देखा. यह घटना Mr DIY मॉल की बताई जा रही है, जहां बिक्री के लिए रखा गया डस्टबिन अंदर से गुटखा थूक के लाल दागों से भरा हुआ था. यह नजारा देखकर शख्स हैरान रह गया. सोशल मीडिया हैंडल @devotedindian से वीडियो शेयर करने वाले युवक ने खुद कैमरा ऑन कर डस्टबिन का ढक्कन उठाया.

यह भी पढ़ें: बदबूदार कमरा, कॉकरोच, जर्जर घर... रातोंरात स्टार बनी रानू मंडल कूड़े की ढेर में रहने को मजबूर! Video में दिखी सच्चाई

क्या स्टोर के अंदर भी नहीं रुकती गंदगी की आदत?

अंदर लाल रंग के गुटखा के दाग और अवशेष साफ दिख रहे थे. वीडियो में वह कहता है कि उसे डस्टबिन बहुत पसंद आया था, लेकिन खोलते ही पता चला कि किसी ने इसे पहले ही इस्तेमाल कर लिया है. लड़के ने वीडियो में यह भी कहा कि लोगों को इस बात की परवाह ही नहीं है कि वे कहां थूक रहे हैं. आमतौर पर सड़क या दीवारों पर दिखने वाली यह गंदगी अब दुकानों के अंदर भी पहुंच गई है, जो बेहद शर्मनाक है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, “बोलो जुबान केसरी, कानपुर विल नेवर चेंज.” इसके बाद यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं और शहर की सिविक सेंस पर सवाल उठाए.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यह भी पढ़ें: शादी में दूल्हे के हाथ चूमने लगी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, दुल्हन ने बाल पकड़कर नोंच डाला! Video देख कांप उठे सभी

लोगों ने गुस्से और तंज में क्या कहा?

एक यूजर ने लिखा कि यह कानपुर के लिए गर्व नहीं बल्कि शर्म की बात है. दूसरे ने तंज कसते हुए कहा कि कम से कम डस्टबिन के अंदर तो किया. वहीं कई लोगों ने कहा कि देश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अच्छी शिक्षा की है. गौरतलब है कि गुटखा जैसे तंबाकू उत्पाद कई राज्यों में 2012–13 से प्रतिबंधित हैं. इसके बावजूद अवैध बिक्री और इस्तेमाल जारी है. विशेषज्ञों के मुताबिक गुटखा मुंह के कैंसर और गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण है, लेकिन इसके बाद भी लोग आदतें बदलने को तैयार नहीं हैं.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

KanpurGutkacivic senseViral Video

