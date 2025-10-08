थिएटर में अचानक बिगड़ी लड़की की हालत, जोर जोर से आने लगी चिल्लाने की आवाज, लोग बोले-कांतारा इफेक्ट

Viral Video: 'सैयारा' के बाद अब 'कांतारा चैप्टर 1'(Kantara: Chapter 1) देखकर दर्शकों की तबीयत खराब हो रही है. सोशल मीडिया पर थिएटर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मूवी खत्म होने के बाद एक लड़की चिल्लाने लगी.
Trending Photos
Viral Video: आपको 'सैयारा' मूवी तो याद ही होगी. जब थिएटर में सैयारा लगी तो दर्शकों के भावुक वीडियो वायरल हुए थे. ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि एक लड़की मूवी थिएटर में जोर-जोर से चिल्ला रही है लगता है. मूवी देखकर उसकी हालत बिगड़ गई है वीडियो में दावा किया गया है कि थिएटर में Kantara Chapter 1 चल रही थी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
क्या कर रही थी ये लड़की?
इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो मूवी थियटर का है जिसमें एक लड़की मूवी खत्म होते ही अपनी चेयर पर बैठे-बैठे चिल्लाने लगती है. वीडियो देखकर लगता है कि उसको किसी चीज का दुख पहुंचा है या वो फिल्म की कहानी में पूरी तरह बह गई है. वहां मौजूद लोगों को लगता है कि इस लड़की की तबीयत खराब हो रही है. कई लोग इस बच्ची को संभालते और चुप कराते नजर आते हैं, लेकिन ये लड़की लगातार चिल्लाती रहती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: नाले में डाला चुंबक तो चिपका ऐसा माल, तुरंत लेकर भागा सुनार के पास
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @iam_patilg नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब वायरल भी किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 90 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स इसको एक्टिंग बता रहे हैं और खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: ट्रेन में सफर कर रहा था बर्थडे बॉय, पूरी ट्रेन में बांट दिया केक और टॉफी
क्या कमेंट कर रहे यूजर्स?
एक यूजर ने लिखा, "ये 2025 का बेस्ट एक्टिंग अवार्ड जीत गई है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो." तीसरे यूजर ने लिखा, "आखिरी के पल में टिकट बुकिंग का दुष्प्रभाव है." चौथे यूजर ने पूछा, "ये मूवी खत्म होने पर ही क्यों होता है."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.