Video: थिएटर में बैठी ऑडियन्स की अटक गई सांसें, जब देख रहे थे कंतारा मूवी; शख्स ने लिया ऐसा 'दिव्य रूप'

Kantara Craze: देशभर में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ देखने के लिए दर्शक थिएटर्स में टूट पड़े. यह फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा का प्रीक्वल है, जिसमें फिर से लोककथाओं से प्रेरित कहानी और रहस्यमय विजुअल्स देखने को मिले. इस फिल्म में पारंपरिक संस्कृति, देवता पूजा और मानव-प्रकृति के रिश्ते को बड़े पर्दे पर शानदार ढंग से दिखाया गया है. बेंगलुरु के मगरी रोड स्थित अंजन थिएटर में एक फैन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि लोग हैरान रह गए.

फैंस क्यों उमड़े थिएटर्स की ओर?

पीले कुर्ते और धोती में सजे उस फैन ने ऋषभ शेट्टी के मशहूर गुलिगा पजेशन सीन को हूबहू दोहराया. वह ज़ो से चिल्लाने लगा, गोल घूमने लगा और जमीन पर लेटकर उसी अंदाज में अभिनय करने लगा जैसे फिल्म में ऋषभ करते हैं. जैसे ही फैन ने वह सीन शुरू किया, आसपास खड़े लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे. कुछ ने तालियां बजाईं तो कुछ लोग डरकर पीछे हट गए. सोशल मीडिया पर इस फैन का वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग कहने लगे, “कांतारा का असर सिर चढ़कर बोल रहा है!”

After the screening of Kantara Chapter 1 at a cinema in Dindigul, a fan dressed as a Daiva stunned the audience there. Goosebumps Thank you Divine star @shetty_rishab @hombalefilms for making such a Divine movie #KantaraChapter1 pic.twitter.com/sPd3bNmNHN — ಸನಾತನ (@sanatan_kannada) October 5, 2025

कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बटोरा सोना?

फिल्म ने रिलीज के सिर्फ तीन दिनों में भारत में ₹162.85 करोड़ की कमाई कर ली. शुक्रवार को 46 करोड़, शनिवार को 55 करोड़ और रविवार को शानदार 61 करोड़ की कमाई हुई. वीकेंड तक इसका घरेलू बॉक्स ऑफिस टोटल ₹223.25 करोड़ पहुंच गया. फिल्म की खासियत सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसका लोकसंगीत, भूताराधने की परंपरा और ऋषभ शेट्टी का दमदार अभिनय है. हर फ्रेम में संस्कृति, रहस्य और श्रद्धा का मेल दिखाई देता है. यही वजह है कि दर्शक इसे सिर्फ फिल्म नहीं, एक ‘अनुभव’ मान रहे हैं.

