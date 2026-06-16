वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कई तरह के कमेंट किए. कई लोगों ने पाकिस्तान में डोसा की कीमत देखकर भारत से इसकी तुलना शुरू कर दी. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि भारत में मसाला डोसा काफी सस्ते में मिल जाता है. एक यूजर ने लिखा कि भाई, यहां तो मसाला डोसा 80 रुपये में मिल जाता है. इसके जवाब में व्लॉगर ने बताया कि यह कराची का एक रिहायशी इलाका है और यहां डोसा एक आम स्ट्रीट फूड नहीं, बल्कि फैंसी फूड माना जाता है. इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है. एक भारतीय यूजर ने उसकी वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि भाई, वहां मसाला डोसा नहीं खाना, ये लूट रहे हैं. हमारे यहां आओ, इससे कम कीमत में खिलाते हैं.