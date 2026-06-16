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कराची की सड़क पर दिखा मसाला डोसा और पाव भाजी! कीमत देखते ही विदेशी व्लॉगर के उड़ गए तोते; वीडियो वायरल

Dosa Price in Karachi Viral Video: पाकिस्तान के कराची से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी व्लॉगर सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल पर मसाला डोसा, वडा पाव और पाव भाजी देखकर हैरान नजर आ रहा है. लेकिन उसकी सबसे ज्यादा हैरानी खाने को देखकर नहीं, बल्कि उसकी कीमत देखकर हुई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:20 AM IST
कराची की सड़क पर दिखा मसाला डोसा और पाव भाजी! कीमत देखते ही विदेशी व्लॉगर के उड़ गए तोते; वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@iamkarlrock

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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