Dosa Price in Karachi Viral Video: सोशल मीडिया पर दुनियाभर के अलग-अलग देशों के खान-पान और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. खासकर जब कोई विदेशी किसी दूसरे देश में जाकर वहां के स्ट्रीट फूड, बाजार और लोगों की जिंदगी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है, तो लोग उसे काफी पसंद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों पाकिस्तान के कराची से सामने आया है.
इस वीडियो में एक विदेशी व्लॉगर पाकिस्तान की सड़कों पर घूमते हुए वहां के खाने को एक्सप्लोर कर रहा था. इसी दौरान उसे एक ऐसा फूड स्टॉल दिखाई दिया, जहां भारतीय साउथ इंडियन और महाराष्ट्र का फूड बिक रहा था. लेकिन जैसे ही विदेशी व्लॉगर ने उस स्टॉल पर डोसे की कीमत देखी, उसका रिएक्शन देखने लायक था.
वीडियो में विदेशी व्लॉगर कराची की गलियों में घूमता नजर आता है. वह वहां के स्ट्रीट फूड और अलग-अलग खाने की चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है. इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसे स्टॉल पर पड़ती है, जहां मेन्यू में मसाला डोसा, वडा पाव और पाव भाजी जैसे भारतीय फूड आइटम लिखे होते हैं. भारतीय खाना देखकर व्लॉगर खुद को रोक नहीं पाता है. वह तुरंत स्टॉल के पास पहुंचता है और वहां मौजूद खाने को कैमरे में दिखाने लगता है. वह बताता है कि पाकिस्तान में भी उसे डोसा और पाव भाजी जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं. इसके बाद वह स्टॉल पर रखे मेन्यू की तरफ कैमरा घुमा देता है.
जैसे ही विदेशी व्लॉगर ने मेन्यू में मसाला डोसा की कीमत देखी, उसका रिएक्शन देखने लायक था. वीडियो में वह दिखाता है कि एक मसाला डोसा की कीमत 800 पाकिस्तानी रुपये है. वहीं पाव भाजी भी लगभग इतनी ही कीमत में मिल रही थी. कीमत देखने के बाद व्लॉगर हैरानी जताता है और फिर वहां डोसा और पाव भाजी बनते हुए दिखाता है. वह स्टॉल पर काम करने वाले व्यक्ति से बातचीत भी करता है और जानने की कोशिश करता है कि यहां ये भारतीय डिश कैसे बनाई जाती हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कई तरह के कमेंट किए. कई लोगों ने पाकिस्तान में डोसा की कीमत देखकर भारत से इसकी तुलना शुरू कर दी. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि भारत में मसाला डोसा काफी सस्ते में मिल जाता है. एक यूजर ने लिखा कि भाई, यहां तो मसाला डोसा 80 रुपये में मिल जाता है. इसके जवाब में व्लॉगर ने बताया कि यह कराची का एक रिहायशी इलाका है और यहां डोसा एक आम स्ट्रीट फूड नहीं, बल्कि फैंसी फूड माना जाता है. इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है. एक भारतीय यूजर ने उसकी वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि भाई, वहां मसाला डोसा नहीं खाना, ये लूट रहे हैं. हमारे यहां आओ, इससे कम कीमत में खिलाते हैं.
दरअसल, दुनिया के कई हिस्सों की तरह पाकिस्तान में भी भारतीय खाने की लोकप्रियता देखने को मिलती है. डोसा, इडली, वडा पाव और पाव भाजी जैसे फूड अब कई जगहों पर मिलने लगे हैं. हालांकि, इनकी कीमत जगह और इलाके के हिसाब से काफी बदल जाती है. बड़े शहरों के महंगे इलाकों में यही खाना ज्यादा कीमत में बिक सकता है. कराची जैसे बड़े शहर में अलग-अलग देशों के खाने को पसंद करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. यही वजह है कि कई फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट अब अलग-अलग देशों के व्यंजन अपने मेन्यू में शामिल कर रहे हैं.
इस वीडियो को देखने वाले लोग विदेशी व्लॉगर के रिएक्शन को काफी पसंद कर रहे हैं. कुछ लोग जहां कीमत को लेकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारतीय खाना विदेशों तक अपनी पहचान बना चुका है. कई यूजर्स ने कहा कि डोसा और पाव भाजी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनियाभर में लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने मजाक करते हुए लिखा कि विदेशी व्लॉगर को पाकिस्तान में भी 'इंडिया का स्वाद' मिल गया.
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