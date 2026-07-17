Pakistan के कराची में गूंजे 'जय जगन्नाथ' के जयकारे, हिंदू समुदाय ने निकाली भव्य रथ यात्रा, VIDEO वायरल

भारत में तो आपने हर साल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा का आयोजन देखा ही होगा. लेकिन इस बार पाकिस्तान के कराची शहर में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ी इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. इसके कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इस दौरान लोग भजन-कीर्तन करते हुए और भगवान के जयकारे लगाते हुए नजर आए. कराची की सड़कों पर निकली इस यात्रा में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया. कई श्रद्धालु पारंपरिक कपड़ों में भी दिखाई दिए और पूरे रास्ते धार्मिक गीतों के साथ माहौल भक्तिमय बना रहा.
पाकिस्तान में भी रथ यात्रा शुरू होने से पहले मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को फूलों से सजे सुंदर रथ पर विराजमान किया गया. रथ को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक डिजाइन से सजाया गया था. पूजा के बाद जैसे ही यात्रा शुरू हुई, श्रद्धालुओं ने रस्सियों की मदद से रथ को खींचना शुरू कर दिया. इस दौरान ढोल-नगाड़ों, भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा. श्रद्धालुओं के चेहरे पर भगवान के दर्शन और यात्रा में शामिल होने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी.
रथ यात्रा को देखने के लिए कराची की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए. कई लोगों ने इस खास मौके को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में श्रद्धालुओं की भीड़, सजा हुआ रथ और धार्मिक उत्साह साफ नजर आ रहा है. लोगों ने इस वीडियो को खूब शेयर किया और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीं. कई यूजर्स ने इसे धार्मिक परंपरा और आस्था का सुंदर उदाहरण बताया.
इतने बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए पाकिस्तान में सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए थे. यात्रा के पूरे रास्ते पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी, जिससे कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके. आयोजकों ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए. लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा में हिस्सा लिया.
पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू समुदाय हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन करता है. यह यात्रा वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए धार्मिक आस्था के साथ-साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का माध्यम भी है. इस मौके पर श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं. कराची जैसे बड़े शहर में इस तरह का आयोजन समुदाय के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि यह उन्हें अपनी धार्मिक पहचान और परंपराओं से जुड़े रहने का अवसर देता है.
भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में निकाली जाती है. हर साल लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होने के लिए देश-विदेश से पहुंचते हैं. पुरी की तरह ही अब दुनिया के कई देशों में रहने वाले हिंदू समुदाय भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं. अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में यह परंपरा निभाई जाती है. पाकिस्तान के कराची में निकली यात्रा भी इसी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है.
कराची की रथ यात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि धार्मिक आस्था किसी सीमा में बंधी नहीं होती. लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, अपनी संस्कृति और परंपराओं को हमेशा जीवित रखते हैं. कुछ यूजर्स ने इसे अलग-अलग समुदायों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण बताया.
कराची में निकली भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा एक बार फिर दिखाती है कि धार्मिक परंपराएं और आस्था लोगों को जोड़ने का काम करती हैं. देश और सीमाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं और अपनी संस्कृति से जुड़ाव उन्हें एक साथ लाता है. यही वजह है कि पाकिस्तान के कराची से सामने आया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.