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Pakistan के कराची में गूंजे 'जय जगन्नाथ' के जयकारे, हिंदू समुदाय ने निकाली भव्य रथ यात्रा, VIDEO वायरल

पाकिस्तान के कराची शहर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया. इस यात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया. इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ को रस्सियों से खींचकर आगे बढ़ाया गया. यात्रा के दौरान 'जय जगन्नाथ' और 'हरे कृष्ण' के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. सोशल मीडिया पर इस धार्मिक आयोजन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 17, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:44 PM IST
Pakistan के कराची में गूंजे 'जय जगन्नाथ' के जयकारे, हिंदू समुदाय ने निकाली भव्य रथ यात्रा, VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@preetam_devria

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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