भैया मैं आपका फैन हूं… कॉन्सर्ट में जाने के लिए बच्चे ने रो-रोकर लगाई ऐसी गुहार, करण औजला भी पल भर में पिघल गए, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. वीडियो में एक मासूम बच्चा करण औजला के कॉन्सर्ट में जाने के लिए रो-रोकर ऐसी गुहार लगाता दिखाई देता है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं. बच्चा बार-बार कहता है, “भैया, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं… ” उसकी यह मासूम आवाज इतनी मासूम है कि किसी का भी दिल पिघल जाए.

कॉन्सर्ट में जाने के लिए बच्चे ने रो-रोकर लगाई ऐसी गुहार

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा घर में खड़ा होकर एक हाथ से फोन पकड़े हुए भावुक होकर बात कर रहा है. बच्चा कहता है कि “अगर ये वीडियो करण औजला भैया देख रहे हैं ना, तो भैया मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं. आपके कॉन्सर्ट में आना चाहता हूं, लेकिन टिकट बहुत महंगा है. अगर आप टिकट दिला देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी.” इसके बाद वो मासूमियत से जोड़ता है, “भैया, मेरा एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैं एक ही हाथ जोड़ पा रहा हूं. प्लीज़ भैया, करा दीजिए.” उसकी यह मासूम गुहार इंटरनेट पर लोगों के दिल पिघला रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर ikjot_maan_vlogs786 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 86 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

भारत में धूम मचाने के लिए तैयार करण औजला

पंजाबी म्यूजिक स्टार करण औजला साल 2026 की शुरुआत में भारत में अपने पी-पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर की शुरुआत करने वाले हैं. इस टूर के दौरान वे देश के छह बड़े शहरों में लाइव परफॉर्म करेंगे. भारत इस ग्लोबल टूर का एक अहम हिस्सा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उनके शो में भारी भीड़ जुटेगी. फैंस पहले से ही काफी एक्साइटेड हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उनके कॉन्सर्ट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं.

कॉन्सर्ट की टिकटों की बिक्री 3 दिसंबर 2025 से दोपहर 2 बजे ऑफिशियल बुकिंग प्लेटफॉर्म पर शुरू होगी. वहीं HSBC क्रेडिट कार्ड रखने वाले लोगों को इसका अर्ली एक्सेस मिलेगा जो 1 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से टिकट खरीद सकेंगे. एंट्री लेवल टिकट की कीमत 999 रुपये रखी गई है. इसके अलावा ऑर्गेनाइज़र्स ने फैंस के लिए स्टैंडर्ड पास के साथ-साथ VIP पास की भी व्यवस्था की है, ताकि लोग अपनी पसंद के हिसाब से सीट चुन सकें.