करीना कपूर बनीं खूंखार मेजर इकबाल! AI ने 'धुरंधर' के विलेन अवतार में बदला बॉलीवुड हसीनाओं का लुक

AI ने ‘धुरंधर’ के पुरुष किरदारों को फीमेल अवतार में पेश कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. करीना कपूर का मेजर इकबाल और राखी सावंत का डोंगा लुक सबसे ज्यादा वायरल रहा. वहीं ‘धुरंधर 2’ टीजर को लेकर फैंस की राय बंटी हुई नजर आई. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:24 PM IST
‘धुरंधर 2’ का टीजर सामने आते ही फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई, लेकिन इसी बीच एक AI एक्सपेरिमेंट ने इंटरनेट का ध्यान पूरी तरह खींच लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में ‘धुरंधर’ के सभी पुरुष किरदारों को हटाकर उनकी जगह बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस को कास्ट कर दिया गया. AI से तैयार इन तस्वीरों में एक्शन, खलनायकी और पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा कि लोग हैरान रह गए. खासतौर पर करीना कपूर का खूंखार मेजर इकबाल अवतार और राखी सावंत का डोंगा लुक सोशल मीडिया पर छा गया. इस अनोखे रीइमैजिनेशन ने फैंस को हंसाया भी और चौंकाया भी.

 फीमेल स्टार्स में ढले आइकॉनिक किरदार

वायरल पोस्ट में AI ने ‘धुरंधर’ के चर्चित पुरुष किरदारों को बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसेस में बदल दिया. प्रियंका चोपड़ा को हमजा अली मज़ारी, करीना कपूर को मेजर इकबाल, काजोल को रहमान डकैत और दीपिका पादुकोण को उज़ैर बलोच के रूप में दिखाया गया. वहीं माधुरी दीक्षित एसपी असलम, रानी मुखर्जी अजय सान्याल और शबाना आज़मी जमी़ल जमाली के रोल में नजर आईं. हर किरदार का लुक ऐसा तैयार किया गया कि वह ओरिजिनल कैरेक्टर की गंभीरता और खतरनाक अंदाज को पूरी तरह दर्शाता है.

राखी सावंत बनीं डोंगा

सबसे ज्यादा चर्चा में रहा राखी सावंत का डोंगा अवतार. AI ने उन्हें जिस अंदाज में पेश किया, उसने यूजर्स को चौंका दिया. कई लोगों ने इसे “परफेक्ट और अनएक्सपेक्टेड कास्टिंग” बताया. कमेंट सेक्शन में यूजर्स लिखते दिखे कि राखी का यह रूप कहानी में बिल्कुल फिट बैठता है. वहीं करीना कपूर के मेजर इकबाल अवतार को भी खूब सराहना मिली. लोगों का कहना है कि करीना की पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस इस किरदार को और भी खतरनाक बना देती है. AI कास्टिंग को लेकर फैंस खुलकर अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं.

‘धुरंधर 2’ टीजर पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

AI पोस्ट जहां लोगों को खूब पसंद आ रहा है, वहीं ‘धुरंधर 2’ के असली टीज़र को लेकर राय बंटी हुई है. कई फैंस ने इसके स्केल, बैकग्राउंड स्कोर और इंटेंसिटी की तारीफ की, तो कुछ लोगों ने इसे पहले पार्ट के एंड टीज़र जैसा बताया. उनका कहना है कि इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला. इसके बावजूद फिल्म को लेकर उत्सुकता बनी हुई है और दर्शक यह जानने को बेताब हैं कि कहानी आगे किस मोड़ पर जाएगी.

रिलीज डेट और बढ़ता क्रेज

‘धुरंधर 2’ को 19 मार्च 2026 को रिलीज किया जाना है. फिल्म का टीज़र कई भाषाओं में जारी किया गया है, जिससे इसका दायरा और बड़ा हो गया है. AI से बना यह फीमेल रीइमैजिनेशन भले ही एक फन एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन इसने फिल्म को लेकर चर्चा और तेज कर दी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि असली फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है, या फिर AI का यह अनोखा वर्जन ही लोगों की यादों में ज्यादा देर तक बना रहता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Dhurandhar 2 Teaser

