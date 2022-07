रेड लाइट जंप करने वालों को रोकेंगी करीना कपूर! ट्रैफिक पुलिस ने निकाला गजब तरीका

Viral Video: दिल्ली पुलिस अक्सर विभिन्न विषयों पर जागरूकता बढ़ाने और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनात्मक संदेश फैलाने के लिए नए तरीके खोजती रहती है. अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को ठीक करने के लिए नया तरीका इजाद किया है. शनिवार को लोगों से एक गजब के तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आग्रह किया.

दिल्ली पुलिस का गजब तरीका

दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक छोटा मेम क्लिप शेयर किया है. जो उन लोगों पर लक्षित है जो लाल ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं और सड़क पर दूसरों के जीवन को खतरे में डालते हैं. क्लिप में एक तेज रफ्तार कार को ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट को जंप करते हुए दिखाया है. कार के आगे बढ़ने के बाद, करीना कपूर खान का 'पू' कैरेक्टर उनकी फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' से रेड लाइट के ऊपर दिखाई देता है और अपने डॉयलाग 'ये कौन है जिसे पू को दोबारा मुड़ कर नहीं देखा' के रूप में पेश करता है.

दिल्ली पुलिस का ट्वीट

क्लिप के साथ, दिल्ली पुलिस विभाग ने ट्वीट किया, 'वह ट्रैफिक उल्लंघनकर्ता कौन है? पू को ध्यान पसंद है, इसलिए ट्रैफिक लाइट को भी! #RoadSafety #SaturdayVibes.'

Who's that traffic violator?

Poo likes attention, so do the traffic lights !#RoadSafety#SaturdayVibes pic.twitter.com/ZeCJfJigcb

— Delhi Police (@DelhiPolice) July 16, 2022