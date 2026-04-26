ऑटो नहीं, यह तो चलता-फिरता 'स्कूल'! इस ऑटो वाले ने रिक्शा में खोल दी लाइब्रेरी; अनूठी पहल ने जीता सबका दिल

Auto Rickshaw Library in Karnataka: आम तौर पर ऑटो में बैठते ही लोग अपने फोन में खो जाते हैं या रास्ते का इंतजार करते हैं. लेकिन कर्नाटक में एक ऑटो ड्राइवर ने इस साधारण सफर को खास बना दिया. उसने अपने ऑटो को ही एक छोटी लाइब्रेरी में बदल दिया, जहां यात्री सफर के दौरान किताबें पढ़ सकते हैं. अब यह अनोखा आइडिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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Auto Rickshaw Library in Karnataka: बेंगलुरु का ट्रैफिक पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं. इस दौरान आपने देखा होगा कि अक्सर लोग किसी ऑटो रिक्शा या अपनी कार में बैठकर मोबाइल फोन में डूबे रहते हैं या ट्रैफिक के शोर से चिढ़ते हैं. लेकिन कर्नाटक के एक ऑटो ड्राइवर ने इस सफर के लिए ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब लोग घंटों जाम में फंसे होने के बावजूद भी बोर नहीं होंगे. अक्षय चकलब्बेदी (Akshay Chakalabbedi) नाम के एक ऑटो चालक ने अपने रिक्शा को एक मिनी लाइब्रेरी (Mini Library) में बदल दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. अब यह अनोखा आइडिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे दिल से पसंद कर रहे हैं.
इस ऑटो की सबसे खास बात इसका अंदरूनी नजारा है. जहां आमतौर पर सीट के पीछे खाली जगह होती है, वहां इस ड्राइवर ने एक छोटा सा रैक लगा रखा है. इस रैक में अलग-अलग तरह की किताबें सजी हुई हैं. कुछ हल्की-फुल्की कहानियां, कुछ प्रेरणादायक किताबें और कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली किताबें. यात्री सफर के दौरान इन किताबों को उठाकर पढ़ सकते हैं.
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अक्षय की इस एक पहल से ऑटो में बैठना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं है, बल्कि एक अलग तरह का अनुभव बन जाता है. वीडियो में देखा गया कि यात्री चलते ऑटो में किताब के पन्ने पलटते नजर आते हैं. इसका मतलब यह छोटा सा बदलाव पूरे सफर को यादगार बना देता है.
इस ऑटो ड्राइवर ने सिर्फ किताबें ही नहीं रखीं, बल्कि यात्रियों के लिए छोटी-छोटी खुशियों का भी इंतजाम किया है. ऑटो में एक छोटी सी डिब्बी में टॉफियां भी रखी गई हैं, जिससे सफर थोड़ा और मीठा हो जाए. यह छोटी सी बात लोगों को और भी ज्यादा पसंद आ रही है.
आज के समय में ज्यादातर लोग सफर के दौरान मोबाइल में व्यस्त रहते हैं. लेकिन इस ऑटो का मकसद लोगों को कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर करना है. ड्राइवर की यह कोशिश है कि लोग फिर से किताबों की आदत डालें और सफर का समय कुछ नया सीखने में बिताएं.
जैसे ही इस ऑटो का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इसे खूब पसंद किया. लाखों लोगों ने इस अनोखे आइडिया की तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि यह सिर्फ ऑटो नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता ज्ञान का कोना है. यह कहानी सिर्फ एक ऑटो की नहीं है, बल्कि सोच की है. एक साधारण ड्राइवर ने अपने छोटे से प्रयास से यह दिखा दिया कि अगर चाह हो, तो रोजमर्रा की चीजों में भी कुछ खास किया जा सकता है.
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