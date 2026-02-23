मेरी सास अगले साल तक मर जाए... दानपेटी में भक्त ने डाल दी ऐसी पर्ची, पढ़कर पुजारी की भी सांसें अटकी

Viral Temple Story: कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक मंदिर में दानपात्र की गिनती के दौरान ऐसा कुछ मिला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. आमतौर पर लोग मंदिर में श्रद्धा से धन और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं. लेकिन इस बार दान के बीच छिपी एक पर्ची ने सबको चौंका दिया. अधिकारियों को ₹100 के एक नोट के अंदर मुड़ी हुई एक चिट्ठी मिली. जब उसे खोला गया तो उसमें लिखा था, “हे भगवान, मेरे दुख दूर करो और अगली यात्रा से पहले मेरी सास की मृत्यु हो जाए.” यह पढ़ते ही गिनती कर रहे लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए. जहां मंदिरों में लोग सुख-शांति और परिवार की खुशहाली मांगते हैं, वहीं ऐसी कामना ने माहौल गंभीर कर दिया.

मंदिर आस्था और सकारात्मक भावनाओं का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में किसी की मृत्यु की कामना लिखित रूप में मिलना बेहद असामान्य है. सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल गई और लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ ने इसे गुस्से या पारिवारिक तनाव का नतीजा बताया, तो कुछ ने इसे मजाक मानने से भी इनकार कर दिया.

क्या यह पहली बार हुआ?

मंदिरों के दानपात्र में कई बार अनोखी पर्चियां मिलती रही हैं, जिनमें लोग अपनी परेशानियां लिखकर छोड़ जाते हैं. लेकिन इस तरह की ‘विश’ कम ही देखने को मिलती है. मंदिर प्रशासन भी मानते हैं कि दानपात्र की गिनती के दौरान कई बार भावनात्मक या अजीब संदेश मिल जाते हैं, पर यह मामला अलग था क्योंकि इसमें सीधे किसी के निधन की कामना की गई थी. यह नहीं समझ आया कि यह संदेश किसी बहू ने लिखा था या दामाद ने, क्योंकि इसमें किसी नाम का जिक्र नहीं था. हालांकि, यह ज्ञात नहीं कि यह वीडियो कब का है लेकिन बताया जाता है कि मंदिर में अक्सर ऐसे पर्चियां मिलती रहती हैं.

प्रशासन ने क्या कहा?

मंदिर प्रबंधन ने इस घटना को गंभीरता से लिया, लेकिन इसे व्यक्तिगत भावना मानकर आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की. उनका कहना है कि दानपात्र में आने वाली हर वस्तु श्रद्धालुओं की निजी आस्था से जुड़ी होती है. हालांकि इस पर्ची ने यह जरूर दिखा दिया कि लोग अपनी निजी जिंदगी की कड़वाहट भी भगवान के सामने रख देते हैं. मंदिर में जहां लोग उम्मीद और विश्वास लेकर जाते हैं, वहीं कभी-कभी आक्रोश और निराशा भी उसी जगह पर उतार देते हैं.

