मेरी सास अगले साल तक मर जाए... दानपेटी में भक्त ने डाल दी ऐसी पर्ची, पढ़कर पुजारी की भी सांसें अटकी

Belagavi Temple Donation Box: कर्नाटक के बेलगावी में एक मंदिर के दानपात्र से 100 रुपये के नोट में छिपी चौंकाने वाली ‘विश’ मिली. पढ़कर अधिकारी भी हैरान रह गए कि आखिर किसी ने भगवान से ऐसी मांग कैसे कर दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:20 AM IST
Viral Temple Story: कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक मंदिर में दानपात्र की गिनती के दौरान ऐसा कुछ मिला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. आमतौर पर लोग मंदिर में श्रद्धा से धन और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं. लेकिन इस बार दान के बीच छिपी एक पर्ची ने सबको चौंका दिया. अधिकारियों को ₹100 के एक नोट के अंदर मुड़ी हुई एक चिट्ठी मिली. जब उसे खोला गया तो उसमें लिखा था, “हे भगवान, मेरे दुख दूर करो और अगली यात्रा से पहले मेरी सास की मृत्यु हो जाए.” यह पढ़ते ही गिनती कर रहे लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए. जहां मंदिरों में लोग सुख-शांति और परिवार की खुशहाली मांगते हैं, वहीं ऐसी कामना ने माहौल गंभीर कर दिया.

मंदिर आस्था और सकारात्मक भावनाओं का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में किसी की मृत्यु की कामना लिखित रूप में मिलना बेहद असामान्य है. सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल गई और लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ ने इसे गुस्से या पारिवारिक तनाव का नतीजा बताया, तो कुछ ने इसे मजाक मानने से भी इनकार कर दिया.

क्या यह पहली बार हुआ?

मंदिरों के दानपात्र में कई बार अनोखी पर्चियां मिलती रही हैं, जिनमें लोग अपनी परेशानियां लिखकर छोड़ जाते हैं. लेकिन इस तरह की ‘विश’ कम ही देखने को मिलती है. मंदिर प्रशासन भी मानते हैं कि दानपात्र की गिनती के दौरान कई बार भावनात्मक या अजीब संदेश मिल जाते हैं, पर यह मामला अलग था क्योंकि इसमें सीधे किसी के निधन की कामना की गई थी. यह नहीं समझ आया कि यह संदेश किसी बहू ने लिखा था या दामाद ने, क्योंकि इसमें किसी नाम का जिक्र नहीं था. हालांकि, यह ज्ञात नहीं कि यह वीडियो कब का है लेकिन बताया जाता है कि मंदिर में अक्सर ऐसे पर्चियां मिलती रहती हैं.

प्रशासन ने क्या कहा?

मंदिर प्रबंधन ने इस घटना को गंभीरता से लिया, लेकिन इसे व्यक्तिगत भावना मानकर आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की. उनका कहना है कि दानपात्र में आने वाली हर वस्तु श्रद्धालुओं की निजी आस्था से जुड़ी होती है. हालांकि इस पर्ची ने यह जरूर दिखा दिया कि लोग अपनी निजी जिंदगी की कड़वाहट भी भगवान के सामने रख देते हैं. मंदिर में जहां लोग उम्मीद और विश्वास लेकर जाते हैं, वहीं कभी-कभी आक्रोश और निराशा भी उसी जगह पर उतार देते हैं. 

डिस्क्लेमर: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

donation boxkarnatakaBelagaviTempleviral

