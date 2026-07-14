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जज की कुर्सी पर किया 'काला जादू'! कोर्ट पहुंची महिला ने बिखेरे सफेद सरसों के दाने, CCTV से खुला राज

कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर की एक अदालत में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 65 वर्षीय महिला पर जज की कुर्सी पर कथित तौर पर काला जादू करने का आरोप लगा. घटना कोर्ट में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कर्नाटक के काला जादू विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 14, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:40 PM IST
जज की कुर्सी पर किया 'काला जादू'! कोर्ट पहुंची महिला ने बिखेरे सफेद सरसों के दाने, CCTV से खुला राज
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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