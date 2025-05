SBI कन्नड़ बवाल में कूदे कर्नाटक के सीएम, तो लोगों ने बेंगलुरु बाढ़ के वीडियो डालकर मांगे जवाब

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में बेंगलुरु के एक SBI बैंक शाखा प्रबंधक के व्यवहार की निंदा की. यह विवाद सूर्या नगर की ब्रांच मैनेजर द्वारा कन्नड़ बोलने से इनकार कर हिंदी में बात करने पर शुरू हुआ. कस्टमर ने उनसे कन्नड़ में बात करने को कहा क्योंकि यह कर्नाटक है लेकिन प्रबंधक ने कहा कि वह भारत में हैं और हिंदी बोलेंगी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद लोगों में बहस छिड़ गई.

कर्नाटक सीएम की आई प्रतिक्रिया

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने इस व्यवहार को गलत बताया और कहा कि यह नागरिकों का अपमान है. उन्होंने SBI के उस अधिकारी को ट्रांसफर करने के त्वरित कदम की सराहना की और मामले को अब बंद मानने को कहा. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बैंकों के कर्मचारियों से ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आने और स्थानीय भाषा बोलने की कोशिश करने को कहा. सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग से देशभर के बैंक कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करने की मांग की. उन्होंने कहा, "स्थानीय भाषा का सम्मान करना लोगों का सम्मान है."

The behaviour of the SBI Branch Manager in Surya Nagara, Anekal Taluk refusing to speak in Kannada & English and showing disregard to citizens, is strongly condemnable.

We appreciate SBI’s swift action in transferring the official. The matter may now be treated as closed.…

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) May 21, 2025