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रोमांचक Zipline Ride पलभर में बनी दर्दनाक हादसा, सेफ्टी लॉक टूटते ही 40 फीट नीचे गिरा युवक; वीडियो वायरल

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान बड़ा हादसा हो गया. डंडेली के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में जिपलाइन राइड कर रहे 24 वर्षीय युवक का सेफ्टी लॉक अचानक खुल गया और वह करीब 30 से 40 फीट नीचे जा गिरा. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 20, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:43 AM IST
रोमांचक Zipline Ride पलभर में बनी दर्दनाक हादसा, सेफ्टी लॉक टूटते ही 40 फीट नीचे गिरा युवक; वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: X/@ViralDecoder

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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