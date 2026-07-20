/रोमांचक Zipline Ride पलभर में बनी दर्दनाक हादसा, सेफ्टी लॉक टूटते ही 40 फीट नीचे गिरा युवक; वीडियो वायरल

एडवेंचर एक्टिविटी का मजा लेने गए एक युवक के लिए जिपलाइन राइड जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गई. कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के मशहूर पर्यटन स्थल डंडेली स्थित स्टर्लिंग रिवर रिजॉर्ट में यह हादसा हुआ, जहां जिपलाइन के दौरान युवक अचानक ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा.
बताया जा रहा है कि हादसा इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. कुछ ही पलों में खुशी का माहौल अफरा-तफरी में बदल गया और घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. परिवार ने इस घटना के लिए रिजॉर्ट प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि रिजॉर्ट का कहना है कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है.
जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान 24 वर्षीय कुबेरा सुरपुरा के रूप में हुई है, जो विजयपुरा जिले का रहने वाला है. वह 3 जुलाई को दोस्तों के साथ डंडेली घूमने गया था और रिजॉर्ट में जिपलाइन एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा था. इसी दौरान कथित तौर पर जिपलाइन के सेफ्टी लॉक या सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई और वह करीब 30 से 40 फीट नीचे गिर गया. ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.
परिवार के अनुसार, हादसे में युवक की कई हड्डियां टूट गईं. इसके अलावा नसों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है. डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए कई सर्जरी करनी पड़ीं और अब भी उसका इलाज जारी है. परिजनों का कहना है कि हादसे के बाद से परिवार मानसिक और आर्थिक, दोनों तरह की परेशानियों से गुजर रहा है. लंबे इलाज की वजह से खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है.
HORRIFYING ACCIDENT: Zipline Cable Snaps at Dandeli Resort
A terrifying video has surfaced capturing the exact moment a tourist fell from a dangerous height of 30–40 feet after a zipline lock broke mid-ride.
Here is what you need to know about the incident:
WHERE… pic.twitter.com/rNBi6grq0l
— ViralDecoder (@ViralDecoder) July 19, 2026
घायल युवक के परिवार का आरोप है कि रिजॉर्ट में एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे. उनका कहना है कि अगर सभी सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया गया होता तो यह हादसा टाला जा सकता था. परिजनों का यह भी दावा है कि घटना के तुरंत बाद रिजॉर्ट प्रबंधन ने इलाज का पूरा खर्च उठाने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गया. इसी वजह से परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
इस घटना के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि जिपलाइन जैसी एक्टिविटी में सेफ्टी हार्नेस, लॉकिंग सिस्टम और उपकरणों की नियमित जांच बेहद जरूरी होती है. अगर किसी भी उपकरण में छोटी सी तकनीकी खराबी रह जाए या सुरक्षा प्रक्रिया का सही तरीके से पालन न हो, तो कुछ सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता है. इसलिए ऐसी गतिविधियों का संचालन पूरी तरह प्रशिक्षित स्टाफ की निगरानी में होना चाहिए.
दूसरी तरफ, स्टर्लिंग रिवर रिजॉर्ट ने परिवार के आरोपों को स्वीकार नहीं किया है. रिजॉर्ट प्रबंधन का कहना है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी और घटना के समय सभी जरूरी सुरक्षा नियम लागू थे. प्रबंधन का दावा है कि जिपलाइन एक्टिविटी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराई जा रही थी. हालांकि, परिवार इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि अगर सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह मजबूत होते, तो युवक इतनी ऊंचाई से नहीं गिरता.
हर साल बड़ी संख्या में लोग जिपलाइन, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद लेने पहुंचते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने से पहले सुरक्षा उपकरणों की जांच जरूर करनी चाहिए. साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि एक्टिविटी कराने वाली संस्था के पास प्रशिक्षित स्टाफ और मान्यता प्राप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है या नहीं. कुछ मिनटों का रोमांच तभी सुरक्षित बन सकता है, जब सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए.
फिलहाल, इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना ने एडवेंचर टूरिज्म में सुरक्षा मानकों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और घायल युवक को न्याय कब तक मिल पाता है.
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