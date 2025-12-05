IndiGo Flight Cancelled: खुद के रिसेप्शन में नहीं पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, मां-बाप ने किया वो काम खुश हो गए मेहमान

IndiGo Cancellations Karnataka Wedding: कर्नाटक के हुबली में एक शादी का रिसेप्शन ऐसा मोड़ ले बैठा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. दूल्हा संगमा दास और दुल्हन मेधा क्षीरसागर अपनी ही रिसेप्शन पार्टी में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि इंडिगो की कई उड़ानें अचानक कैंसिल हो गईं और दोनों भुवनेश्वर में ही फंस गए. रिसेप्शन 3 दिसंबर को गुजरात भवन में होना था, लेकिन पूरी प्लानिंग एयरलाइन की गड़बड़ी से बिगड़ गई.

फ्लाइट देरी कैसे बड़े संकट में बदल गई?

कपल 2 दिसंबर को भुवनेश्वर से बेंगलुरु और फिर बेंगलुरु से हुबली आने वाला था. लेकिन मंगलवार सुबह 9 बजे से उनकी फ्लाइट लगातार देर होती गई और बुधवार सुबह तक इंतजार करवाती रही. आखिरकार 3 दिसंबर को उड़ान आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई. सिर्फ यही नहीं कुछ रिश्तेदार जो भुवनेश्वर-मुंबई-हुबली रूट से आ रहे थे, उनकी फ्लाइटें भी कैंसिल हो गईं.

तो परिवार ने क्या फैसला किया?

सारा हॉल सजा हुआ था, मेहमान पहुंच चुके थे और तैयारियां पूरी थीं. अंतिम समय पर रिसेप्शन कैंसिल करना असंभव था. ऐसे में दुल्हन के माता-पिता ने एक अनोखा फैसला लिया, वे दूल्हा-दुल्हन की कुर्सियों पर बैठकर उनकी जगह रस्में करेंगे. उधर दूल्हा-दुल्हन भुवनेश्वर से तैयार होकर वीडियो कॉल पर जुड़ गए. हॉल में एक बड़ी स्क्रीन पर उनकी लाइव वीडियो दिखाई जाती रही.

परिवार ने इतने बड़े फैसले की वजह क्या बताई?

दुल्हन की मां ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि शादी 23 नवंबर को हो चुकी थी और 3 दिसंबर को रिसेप्शन रखना था. लेकिन सुबह 4 बजे फ्लाइट कैंसिल हो गई. हमें उम्मीद थी कि शायद वे पहुंच जाएंगे, लेकिन वे नहीं आ सके. उन्होंने कहा कि इतने मेहमानों के बुलावे के बाद कार्यक्रम रद्द करना ठीक नहीं था, इसलिए परिवार की सहमति से ऑनलाइन रिसेप्शन कराया गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग एयरलाइन के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “कपल को बधाई, लेकिन इंडिगो की सर्विस शर्मनाक है.” किसी ने कहा, “रिसेप्शन वाले दिन ही पहुंचने की प्लानिंग क्या बात है!” एक यूजर ने सलाह दी कि इंडिया में बिना टाइम बफर के प्लान बनाना गलत है, जबकि एक और कमेंट था, “न्यू एज सॉल्यूशंस, लेकिन देश में बढ़ती अक्षमता का नमूना.”

A newly wed techie couple forced to attend their own reception online after their Indigo flights from Bhubaneswar-Hubbali were cancelled. The bride’s parents having already invited relatives decided to broadcast their live feed on a big screen. #IndigoDelay #FlightCancellations pic.twitter.com/jO7lTgm8lZ — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) December 5, 2025

इतनी फ्लाइटें क्यों कैंसिल हो रही हैं?

इस हफ्ते इंडिगो सैकड़ों उड़ानें रद्द कर रहा है क्योंकि नए सरकारी ड्यूटी नियमों के कारण अचानक स्टाफ की कमी हो गई है. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल और चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हैं. 4 दिसंबर को ही 500 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द की गईं, जो एयरलाइन के 20 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है. DGCA को इंडिगो ने बताया है कि 10 फरवरी तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है. तब तक सेवाएं सीमित रहेंगी और रद्दीकरण जारी रह सकते हैं.