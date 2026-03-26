कर्नाटक में सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह

कहते हैं कि पति-पत्नी का रिश्ता सात जन्मों का होता है, लेकिन कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक पति ने इस पवित्र रिश्ते को खून से लाल कर दिया. आज यानी गुरुवार को एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की रूह कांप जाए. मामूली पारिवारिक विवाद में एक सनकी पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को सरेआम मौत के घाट उतारा, बल्कि तड़पते हुए शरीर पर गाड़ी चढ़ाकर अपनी दरिंदगी का सबूत भी दिया. दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग खौफ के मारे सहमे हुए हैं.

क्या महाराष्ट्र की सान्वी को पता था कि उसका पति ही बनेगा उसका काल?

मृतका की पहचान 28 वर्षीय सान्वी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी पति अक्षय अपनी पत्नी को अर्टिगा कार (Ertiga car) में बैठाकर ले गया था. रास्ते में किसी बात को लेकर बहस बढ़ गई और सनकी अक्षय ने कार रोकी. उसने सान्वी को जबरन बाल पकड़कर गाड़ी से बाहर घसीटा और बीच सड़क पर ले आया. इससे पहले कि सान्वी कुछ समझ पाती या भाग पाती, अक्षय ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया. सान्वी खून से लथपथ होकर मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन हैवानियत का नंगा नाच अभी खत्म नहीं हुआ था.

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क्या तमाशा देखते रहे लोग जब सरेआम हो रहा था एक महिला का कत्लेआम?

इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू यह रहा कि जब अक्षय अपनी पत्नी पर हमला कर रहा था, तब वहां मौजूद भीड़ मूकदर्शक बनी रही. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फुटेज के मुताबिक, सान्वी अपनी जान बचाने के लिए चीख रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की जहमत नहीं उठाई. लोग उसे बचाने के बजाय अपने मोबाइल फोन से इस खौफनाक वारदात का वीडियो बनाने में व्यस्त थे. चश्मदीदों के कैमरे में कैद विजुअल्स दिखाते हैं कि किस तरह संवेदनहीनता ने मानवता का गला घोंट दिया. अगर लोग हिम्मत दिखाते, तो शायद सान्वी की जान बचाई जा सकती थी.

क्या गला रेतने के बाद भी नहीं भरा मन

सान्वी का गला रेतने के बाद भी अक्षय का गुस्सा शांत नहीं हुआ. जैसे ही सान्वी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, अक्षय तुरंत अपनी अर्टिगा कार में बैठा और तेजी से गाड़ी सान्वी के ऊपर चढ़ा दी. इस बर्बर हमले के कारण सान्वी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उसी गाड़ी से मौके से फरार हो गया. पुलिस का कहना है कि गंभीर चोटों और अत्यधिक खून बहने के कारण सान्वी की मौके पर ही मौत हो गई थी. सरेराह हुए इस 'मर्डर' ने कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

In a shocking incident, a man allegedly murdered his wife near Balurgi village in Afzalpur taluk of Kalaburagi district on Thursday. The accused has been identified as Akshay Jadhav, who has been taken into custody along with his parents. The victim, Shaila (28), was a resident… https://t.co/HiFs52RJ2N pic.twitter.com/s9TjLqraA7 — Hate Detector (@HateDetectors) March 26, 2026

क्या पारिवारिक विवाद था इस हैवानियत के पीछे का असली राज?

कलबुर्गी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिस स्टेशन में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात एक पुराने पारिवारिक विवाद का नतीजा लग रही है, हालांकि पुलिस अभी अन्य पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है. आरोपी अक्षय की तलाश में पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं और जगह-जगह दबिश दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह घटना याद दिलाती है कि समाज में बढ़ती हिंसा और संवेदनहीनता किस कदर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है.