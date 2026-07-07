/कर्नाटक के उफनते वाटरफॉल में फंस गए कॉलेज स्टूडेंट्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

Mallalli Falls Rescue Video: कर्नाटक में मानसून की एंट्री के साथ ही आफत और लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुर्ग के मशहूर मल्लाली फॉल्स में कुछ कॉलेज छात्र जिंदगी और मौत के बीच जूझते दिख रहे हैं. ये छात्र सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर झरने के प्रतिबंधित एरिया में चले गए थे, जहां अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और वे बीच में ही फंस गए. गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया.
यह पूरा मामला कर्नाटक के कुर्ग जिले का है. यहां स्थित खूबसूरत मल्लाली फॉल्स को देखने कॉलेज के छात्रों का एक ग्रुप पहुंचा था. चश्मदीदों के मुताबिक, इन छात्रों ने वहां प्रशासन द्वारा लगाए गए सेफ्टी बैरिकेड को पार कर लिया और झरने के बिल्कुल बीचो-बीच बने प्रतिबंधित इलाके में घुस गए. तभी अचानक पहाड़ों पर हुई भारी बारिश की वजह से झरने में पानी का बहाव बेहद तेज हो गया. पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि छात्रों को वापस लौटने का मौका ही नहीं मिला. जान बचाने के लिए वे झरने के बीच में मौजूद एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गए और वहीं फंसकर रह गए.
मल्लाली फॉल्स का वाकया
घटनास्थल से जो विजुअल्स और वीडियो सामने आए हैं, उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो छात्र चारों तरफ से उफनते और सफेद झाग छोड़ते पानी के बीच एक छोटी सी चट्टान पर खड़े हैं. उनके आसपास पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जरा सा पैर फिसलने का मतलब सीधा मौत था. वे असहाय होकर मदद का इंतजार कर रहे थे. इसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाई और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (फायर ब्रिगेड) को इस बात की जानकारी दी.
जान पर खेलकर हुआ ड्रामेटिक रेस्क्यू
जैसे ही प्रशासन को छात्रों के फंसे होने की खबर मिली, फायर ब्रिगेड के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे. पानी का बहाव बहुत ज्यादा होने के कारण यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक था. लेकिन रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी. स्थानीय निवासियों के सहयोग और रस्सी की मदद से एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन चलाया गया. टीम के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान पर फंसे सभी छात्रों को एक-एक करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सुरक्षित बाहर आने के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली.
कर्नाटक में मानसून का रौद्र रूप, 3 की मौत
एक तरफ जहां कुर्ग में छात्रों की जान बच गई, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में मानसून काल बनकर भी टूटा है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश के कारण अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे दर्दनाक घटना मंगलुरु के नागोरी इलाके में सामने आई. यहां 1 जुलाई की सुबह भारी और लगातार हो रही बारिश की वजह से एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक गया. इस भयंकर भूस्खलन की चपेट में आकर एक घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया.