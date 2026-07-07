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कर्नाटक के उफनते वाटरफॉल में फंस गए कॉलेज स्टूडेंट्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

कर्नाटक के कुर्ग में मल्लाली फॉल्स का बैरिकेड पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे कॉलेज छात्र अचानक पानी बढ़ने से फंस गए. फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर उनका खतरनाक रेस्क्यू किया. वहीं मंगलुरु में लैंडस्लाइड से एक घर तबाह हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 07, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:31 PM IST
कर्नाटक के उफनते वाटरफॉल में फंस गए कॉलेज स्टूडेंट्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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