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बाइक के पीछे बांधी लोहे की टोकरी, अंदर ठूंस दिए 5 मासूम बच्चे: कर्नाटक में सड़क पर दिखा खतरनाक स्टंट; Video Viral

कर्नाटक की सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दोपहिया गाड़ी पर एक साथ 5 बच्चों को लेकर जाता दिखाई दे रहा है. 4 बच्चे पीछे लगी लोहे की टोकरीनुमा जगह में बैठे हैं, जबकि एक बच्चा बाइक चला रहे शख्स के आगे बैठा नजर आ रहा है. ड्राइवर ने हेलमेट पहना है, लेकिन बच्चों के पास किसी तरह का सेफ्टी गियर नजर नहीं आ रहा.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 22, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:15 PM IST
बाइक के पीछे बांधी लोहे की टोकरी, अंदर ठूंस दिए 5 मासूम बच्चे: कर्नाटक में सड़क पर दिखा खतरनाक स्टंट; Video Viral
Image Credit: Image credit: X/@sanatan_kannada

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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