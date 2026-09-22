/बाइक के पीछे बांधी लोहे की टोकरी, अंदर ठूंस दिए 5 मासूम बच्चे: कर्नाटक में सड़क पर दिखा खतरनाक स्टंट; Video Viral

सोशल मीडिया पर सड़क से जुड़े कई वीडियो हर रोज सामने आते हैं. कुछ में लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते दिखते हैं, तो कुछ में ऐसी लापरवाही नजर आती है कि देखने वाला भी कुछ पल के लिए रुक कर सोचने पर मजबूर हो जाए. कर्नाटक से सामने आया यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है.
वीडियो में एक शख्स दोपहिया गाड़ी चलाता नजर आ रहा है. उसके आगे एक बच्चा बैठा है और पीछे एक बड़ी सी लोहे की टोकरी जैसी जगह में चार से पांच बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. चलती सड़क पर इस तरह बच्चों को ले जाते देख लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी भीड़ के साथ दोपहिया गाड़ी चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? वीडियो ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
वीडियो में सड़क पर एक दोपहिया गाड़ी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है. पहली नजर में बाइक पर बैठे लोगों की संख्या ही सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचती है. बाइक या स्कूटर पर आमतौर पर एक-दो लोग नजर आते हैं, लेकिन यहां पीछे लगी लोहे की टोकरीनुमा जाल में चार से पांच बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं. वहीं ड्राइवर के ठीक सामने भी एक बच्चा बैठा हुआ है. अगर इसको देखें तो वीडियो में कुल छह बच्चे बाइक पर सवार होने का दावा किया जा रहा है. सबसे चिंता वाली बात यह है कि पीछे बैठे बच्चों के पास हेलमेट या कोई दूसरा प्रोटेक्टिव गियर नजर नहीं आता. ड्राइवर ने हेलमेट जरूर लगाया हुआ है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम दिखाई नहीं देता.
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में दावा किया गया है कि यह वीडियो कर्नाटक के मैसूर-नंजनगुड रोड का है. 'Sanatan Kannada' नाम के एक X अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया है. पोस्ट में दावा किया गया कि यह घटना रविवार रात की है और जिस सड़क पर यह बाइक जा रही थी, वह ओटी मेन रोड है. पोस्ट में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाया गया. हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई दे रही जगह और घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए इसे मैसूर-नंजनगुड रोड की घटना बताते समय इसे सोशल मीडिया पोस्ट के दावे के तौर पर ही देखना जरूरी है.
Last night on the Mysuru–Nanjangud Road: a man carrying five children on a TVS XL two-wheeler, as if transporting a load of chickens.
It was Sunday, a busy weekend, and the Ooty main road. Is anyone concerned about the safety of these children?
— ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) September 21, 2026
वीडियो में सबसे अलग बात यह दिखती है कि वाहन चला रहा शख्स हेलमेट पहने हुए है. लेकिन उसके साथ सफर कर रहे बच्चों के सिर पर हेलमेट दिखाई नहीं देता. पीछे पांच बच्चे जिस लोहे की टोकरी में बैठे हैं, वह भी किसी सामान्य पैसेंजर सीट जैसी नहीं दिखती. बच्चे एक-दूसरे के काफी करीब बैठे नजर आते हैं. चलते वाहन पर अचानक ब्रेक लगने, सड़क पर कोई गड्ढा आने या वाहन का बैलेंस बिगड़ने की स्थिति में क्या हो सकता है, इसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं. वीडियो में यह साफ नहीं है कि वाहन कितनी स्पीड से चल रहा था. लेकिन बच्चों की इतनी बड़ी संख्या में सवारी करने का दृश्य अपने आप में लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी था.
वीडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट ने इस तस्वीर की तुलना मुर्गियों को टोकरी में ले जाने से की. पोस्ट में सवाल उठाया गया कि वीकेंड की व्यस्त सड़क पर इस तरह बच्चों को लेकर चलने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता क्यों नहीं है. इसी पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने इसे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ बताया. एक यूजर ने लिखा कि बच्चों की जिंदगी खतरे में डालना और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना बेहद गंभीर बात है. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि संभव है कि बाइक चला रहा व्यक्ति बच्चों का पिता हो. हालांकि, वीडियो के आधार पर उसके बच्चों से बाइक वाले के रिश्ते की पुष्टि नहीं होती है.
इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर सिर्फ नाराजगी ही नहीं दिखी, बल्कि लोगों के बीच एक अलग तरह की बहस भी शुरू हो गई. कुछ यूजर्स का कहना था कि भारत के कई शहरों में दोपहिया वाहनों पर जरूरत से ज्यादा लोगों को बैठाकर चलना आम होता जा रहा है. उनका कहना है कि कई बार लोग छोटी दूरी या मजबूरी के चलते सुरक्षा को पीछे छोड़ देते हैं. दूसरी तरफ लोगों का सवाल है कि मजबूरी चाहे जो हो, बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितना सही है. खासकर बच्चों के मामले में सड़क पर छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है. बाइक का बैलेंस बिगड़ने या किसी दूसरे वाहन से मामूली टक्कर होने पर सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को हो सकता है, जो बिना किसी प्रोटेक्शन के बैठे हों.
सड़क पर दोपहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी चीज है. बच्चों को गाड़ी पर बैठाते समय उनकी उम्र, बैठने की सुरक्षित जगह और वाहन की क्षमता का भी ध्यान रखना पड़ता है. वायरल वीडियो में दिख रहा तरीका इन सवालों को और गंभीर बना देता है. पीछे लोहे की टोकरी में पांच बच्चों को बैठाकर चलना सामान्य पैसेंजर सीट पर बैठाने से बिल्कुल अलग स्थिति है. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग इसे सिर्फ ट्रैफिक नियम का मामला नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं.
कर्नाटक के इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर सड़क पर होने वाली ऐसी लापरवाहियों की तरफ ध्यान खींचा है, जिन्हें कई बार लोग रोजमर्रा की बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. यह साफ नहीं है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया, गाड़ी पर सवार बच्चों की सही संख्या क्या थी और मैसूर-नंजनगुड रोड से जुड़े सोशल मीडिया दावे की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है या नहीं. लेकिन वीडियो में नजर आ रही तस्वीर ने सुरक्षा को लेकर बहस जरूर शुरू कर दी है. इसके साथ ही लोगों का कहना है कि आखिर बच्चों को कहीं ले जाना हो तो कुछ मिनट बचाने या किसी मजबूरी के चलते उनकी सुरक्षा से समझौता करना कितना सही है?
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.