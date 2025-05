Video: 10वीं क्लास में फेल हुआ बेटा तो बाप ने यूं मनाया जश्न, केक पर लिखा मार्क्स और फिर

Father Celebrates Son Failure: बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने पर अक्सर उन छात्रों की कहानियां सामने आती हैं, जो शानदार अंक लाते हैं. लेकिन कर्नाटक के बागलकोट में एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो सबसे अलग है. यहां 17 साल के अभिषेक चोलाचगुड्डा ने क्लास 10 की परीक्षा में असफलता मिली, लेकिन उनके माता-पिता ने इसे जश्न के रूप में मनाया. अभिषेक ने 600 में से सिर्फ 200 अंक हासिल किए और सभी छह विषयों में असफल रहे. फिर भी उनके पिता येलप्पा चोलाचगुड्डा ने इस मौके पर दो केक काटकर बेटे का हौसला बढ़ाया.

कठिनाइयों के बावजूद हासिल की पढ़ाई की मंजिल

अभिषेक के पिता येलप्पा जो एक छोटा व्यवसाय चलाते हैं. उन्होंने बताया कि जब अभिषेक एक साल का था, तब उसके पैरों में गंभीर जलन की चोट लगी थी. इस हादसे के बाद उसे सदमा लगा और उसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई. इसके बावजूद अभिषेक ने कक्षा 10 तक पढ़ाई जारी रखी. येलप्पा ने कहा, "मेरे बेटे के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने इतनी कठिनाइयों के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी."

VIDEO | Karnataka: Parents celebrate their son after he fails in Class 10 exam by cutting a cake to boost his morale in Bagalkote. He got 200 marks out of 600, which is 32 percent, below the passing marks. #Karnataka #Bagalkote pic.twitter.com/YJzSBm3Gvq

— Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2025