Viral Video: टीचर ने मासूम छात्र को बनाया शिकार; मोबाइल फोन चलाने पर की जानलेवा पिटाई, गिरफ्तारी का Video वायरल

Viral News: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी. श्रीयुगुरु थिप्पेरुद्रस्वामी वेद स्कूल, नायकनहट्टी गांव में एक नौ साल के छात्र को मोबाइल फोन चलाने पर प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीटा. वीडियो में छात्र डर के मारे रोते हुए नजर आता है, जबकि शिक्षक उसे थप्पड़ और लात मार रहा है. घटना ने शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया.

मासूम छात्र पर जानलेवा हमला

वीडियो में साफ दिख रहा है कि नौ साल के छात्र ने अपनी दादी को फोन करने की कोशिश की थी. यही देखकर प्रिंसिपल वीरेश हिरेमठ आगबबूला हो गए. उन्होंने छात्र को थप्पड़ और लात मारी. छात्र डर के मारे रो रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था. घटना ने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को झकझोर दिया. वीडियो वायरल होते ही जनता में गुस्सा फैल गया और पुलिस को तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर किया.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना के बाद आरोपी प्रिंसिपल ने कलाबुरगी भागने की कोशिश की. पुलिस ने उसे ट्रैक कर गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह जांच चल रही है. आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित छात्र को स्कूल से निकालकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया गया. शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार स्टाफ को जवाबदेह बनाने के लिए अधिकारियों ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया.

#Horrific In Karnataka’s Chitradurga district, a 9-year-old boy was brutally assaulted by the principal of a Sanskrit Vedic school in Nayaknahatti. The principal allegedly kicked and beat the child for calling his parents. pic.twitter.com/vvUvsVdHZD — The Dalit Voice (@ambedkariteIND) October 22, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही नेटिज़न्स ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "बच्चे को रोते हुए देखते हुए, उसे गुरुजी कहना सही नहीं है. यह बेहद घिनौना कृत्य है." लोग इस घटना को असभ्य और अनुचित बता रहे हैं. यह घटना धार्मिक और रेसिडेंशियल स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बहस को फिर से ताजा कर रही है. अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और शिक्षा संस्थानों में जवाबदेही कायम रहे.