जरा हटकेइंसान है या... 10 साल से नहीं खाया अनाज का एक भी दाना, सिर्फ पत्तियां खाकर जी रहा है ये शख्स

इंसान है या... 10 साल से नहीं खाया अनाज का एक भी दाना, सिर्फ 'पत्तियां' खाकर जी रहा है ये शख्स

एक शख्स ने पिछले 10 सालों से अनाज छोड़कर सिर्फ पत्तियों और जड़ी-बूटियों पर जीवन बिताने का दावा किया है. उसका कहना है कि बंदरों से प्रेरणा लेकर अपनाई गई इस जीवनशैली के बाद वह कभी बीमार नहीं पड़ा और पूरी तरह स्वस्थ है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:50 PM IST
इंसान है या... 10 साल से नहीं खाया अनाज का एक भी दाना, सिर्फ 'पत्तियां' खाकर जी रहा है ये शख्स

आमतौर पर यह माना जाता है कि इंसान बिना अनाज, दाल और सब्जी के ज़्यादा समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता. रोज़मर्रा के खाने में रोटी-चावल को ज़रूरी माना जाता है. लेकिन एक शख्स ने इस सोच को चुनौती दी है. उसने पिछले कई सालों से न सिर्फ अनाज छोड़ा है, बल्कि पूरी तरह पत्तियों और जड़ी-बूटियों पर जीवन बिता रहा है. हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय में वह न कभी बीमार पड़ा और न ही उसे दवा या अस्पताल की जरूरत पड़ी. उसका दावा है कि इस अनोखी जीवनशैली की सीख उसे जंगल में रहने वाले बंदरों से मिली. यही अनुभव उसकी पूरी जिंदगी बदल गया.

 बंदरों को देखकर बदली जिंदगी

बुदन खान होसमानी बताते हैं कि उनकी इस जीवनशैली की शुरुआत जंगल में बंदरों को देखकर हुई. वह अक्सर देखते थे कि बंदर बिना किसी पके भोजन के सिर्फ पत्तियां खाकर सक्रिय रहते हैं. जिज्ञासा में उन्होंने भी कुछ पत्तियां चखनी शुरू कीं. धीरे-धीरे उन्हें इनका स्वाद और असर पसंद आने लगा. इसके बाद उन्होंने रोटी, चावल और अन्य पारंपरिक भोजन को पूरी तरह छोड़ दिया. समय के साथ उनका भरोसा प्रकृति पर बढ़ता गया और आज वह पूरी तरह पत्तियों और जड़ी-बूटियों पर निर्भर हैं. उनका कहना है कि यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि सोच-समझकर किया गया फैसला था.

150 से ज्यादा पत्तियों का आहार

बुदन खान के अनुसार, जिस पहाड़ी पर वह रहते हैं वहां 150 से 200 तक अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं. वह दिन में करीब छह बार अलग-अलग पत्तियों का सेवन करते हैं. उनका कहना है कि ये पत्तियां स्वाद में मीठी होती हैं और इन्हें खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती. हालांकि, जब कभी वह गांव जाते हैं, तो बहुत सीमित मात्रा में चाय या सूप ले लेते हैं. इसके बावजूद उनका मुख्य आहार पत्तियां ही रहती हैं. उनका मानना है कि प्रकृति ने हर जरूरत का समाधान खुद में छुपा रखा है.

10 साल से बीमारी दूर

बुदन खान का दावा है कि पिछले 10 सालों में वह एक बार भी बीमार नहीं पड़े. न उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और न ही किसी दवा की जरूरत हुई. सामान्य तौर पर मानव शरीर को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जरूरत होती है, जो अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों से मिलते हैं. ऐसे में सिर्फ पत्तियों पर स्वस्थ रहना चिकित्सा जगत के लिए भी हैरानी की बात है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मामला शोध का विषय हो सकता है. शहर की भागदौड़ से दूर, प्रकृति की गोद में रहकर बुदन खान अकेले जीवन जीना ही अपनी असली खुशी मानते हैं.

