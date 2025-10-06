क्या सच में करवा चौथ व्रत से लंबी होती है पति की उम्र? जानें प्रेमानंद महाराज का चौंकाने वाला जवाब!

Premananda Maharaj Viral Video: करवा चौथ हिंदू धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन विवाहित महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं. शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों से पहला निवाला खाने के बाद व्रत पूरा होता है. इस व्रत को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि क्या सच में इसे रखने से पति की आयु बढ़ती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमानंद महाराज इस सवाल का स्पष्ट जवाब दे रहे हैं.

करवा चौथ व्रत और उसकी परंपरा

करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है. उत्तर भारत में इसे कार्तिक मास में मनाया जाता है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अश्विन मास में इसे समान रूप से पालन किया जाता है. महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पूरे दिन पानी और खाना नहीं लेतीं. इस दिन का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करना है. इस दिन का महत्व इतना है कि इसके पालन को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं.

प्रेमानंद महाराज का नजरिया

वीडियो में एक महिला ने प्रेमानंद महाराज से सवाल किया कि क्या करवा चौथ का व्रत सच में पति की उम्र बढ़ाता है. महाराज ने स्पष्ट कहा, "कोई भी अनुष्ठान या व्रत किसी की मृत्यु को नहीं रोक सकता. किसी की उम्र पहले से विधाता द्वारा तय होती है." उन्होंने यह भी कहा कि व्रत केवल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जिससे संभावित संकट या बीमारी में राहत मिल सकती है, लेकिन निश्चित मृत्यु को यह बदल नहीं सकता.

व्रत और वास्तविक प्रभाव

प्रेमानंद महाराज ने आगे बताया कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु का योग बन रहा है लेकिन निश्चित नहीं है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप संकट को टाल सकता है. वहीं, अगर मृत्यु निश्चित हो गई है, तो कोई भी व्रत या मंत्र उसे टाल नहीं सकता. उन्होंने इस पर जोर दिया कि करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है, और यह मानसिक और आध्यात्मिक सहारा देता है, न कि आयु बढ़ाने का निश्चित उपाय.

मशहूर हस्तियों का आशीर्वाद

प्रेमानंद महाराज लंबे समय से कई मशहूर हस्तियों के मार्गदर्शक रहे हैं. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अक्सर उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं. इसके अलावा गायक मीका सिंह, अभिनेता आशुतोष राणा, वरिष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनी और नेता-अभिनेता रवि किशन भी उनके आशीर्वाद ले चुके हैं. उनके विचार और उपदेश आम लोगों के साथ-साथ सेलिब्रिटी समाज में भी विश्वास और श्रद्धा का विषय हैं.