मॉडलिंग, तबला वादक, शूटर, भरतनाट्यम... लेकिन बनीं Indian Army में अफसर! कैसे पूरे किए सारे सपने, पढ़ें पूरी कहानी

मॉडलिंग, तबला वादक, शूटर, भरतनाट्यम... लेकिन बनीं Indian Army में अफसर! कैसे पूरे किए सारे सपने, पढ़ें पूरी कहानी

Indian Army Lt Kashish Methwani: मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कशिश मेथवानी ने ग्लैमर छोड़कर भारतीय सेना को चुना और 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट बनीं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:41 AM IST
मॉडलिंग, तबला वादक, शूटर, भरतनाट्यम... लेकिन बनीं Indian Army में अफसर! कैसे पूरे किए सारे सपने, पढ़ें पूरी कहानी

Kashish Methwani Indian Army: कशिश मेथवानी ने यह साबित कर दिया कि ग्लैमर और अनुशासन में से किसी एक को चुनना जरूरी नहीं. 9 जनवरी 2001 को पुणे में जन्मी कशिश ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता और फिर भारतीय सेना में अफसर बनकर एक नई मिसाल कायम की. उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 11 महीने की कठिन ट्रेनिंग पूरी की.

सेना में अफसर बनने का सफर कैसे पूरा हुआ?

6 सितंबर को आयोजित पासिंग आउट परेड में कशिश को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला. इसी के साथ भारतीय सेना में उनके करियर की शुरुआत हुई. 2024 में उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की थी और आर्मी एयर डिफेंस में चयनित हुईं. कशिश ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में MSc किया है. इसके अलावा उन्होंने IISc बेंगलुरु में न्यूरोसाइंस पर थीसिस भी पूरी की. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD का ऑफर भी मिला था, लेकिन उन्होंने देश सेवा को प्राथमिकता दी.

ग्लैमर छोड़ सेना क्यों चुनी?

ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद कशिश को मॉडलिंग और एक्टिंग के कई ऑफर मिले. लेकिन उनके लिए यह जीत सिर्फ एक उपलब्धि थी, करियर नहीं. कशिश का कहना था कि पेजेंट उनका सपना जरूर था, लेकिन सेना ही उनकी असली मंजिल थी. सेना के अलावा कशिश की रुचियां बेहद विविध हैं. वह भरतनाट्यम में प्रशिक्षित हैं, तबला बजाती हैं, अच्छी शूटर हैं, क्विज में हिस्सा लेती हैं और एक NGO भी चला चुकी हैं. उनकी मां के अनुसार, बचपन से ही कशिश हर चीज में हिस्सा लेना चाहती थीं.

 

 

जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या रहा?

कशिश की सोच तब बदली जब उन्होंने NCC जॉइन किया. वह NCC रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेस्ट कैडेट ट्रॉफी भी हासिल की. आज वह नॉर्थ इंडिया में आर्मी एयर डिफेंस के साथ तैनात हैं, जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई.

