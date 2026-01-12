Advertisement
trendingNow13071360
Hindi Newsजरा हटकेहम असली हिंदुस्तान से हैं... श्रीनगर के डल झील कश्मीरी बोटवाले ने दिया ऐसा करारा जवाब, खुश हो गया पूरा देश

हम असली हिंदुस्तान से हैं... श्रीनगर के डल झील कश्मीरी बोटवाले ने दिया ऐसा करारा जवाब, खुश हो गया पूरा देश

Kashmiri Boatman Viral Video: डल झील में शिकारा चला रहे कश्मीरी नाविक और पर्यटक की एक छोटी सी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां शांति और समझदारी से कही गई एक लाइन ने पहचान को लेकर बड़ी गलतफहमी दूर कर दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हम असली हिंदुस्तान से हैं... श्रीनगर के डल झील कश्मीरी बोटवाले ने दिया ऐसा करारा जवाब, खुश हो गया पूरा देश

Kashmiri Boatman Dal Lake Video Viral: श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा की सैर के दौरान हुई एक साधारण बातचीत देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. यह कोई बहस, विवाद या गुस्से भरा वीडियो नहीं था, बल्कि कुछ सेकंड की शांत बातचीत थी, जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया. वजह थी एक कश्मीरी नाविक का सधा हुआ और समझदारी भरा जवाब.

वीडियो में आखिर हुआ क्या था?

एक भारतीय पर्यटक शिकारा में बैठा था और नाविक से हल्की-फुल्की बातचीत कर रहा था. इसी दौरान नाविक ने सहजता से पूछा कि आप कहां से हैं. पर्यटक ने जवाब दिया, “इंडिया.” इस पर नाविक ने मुस्कुराते हुए पल भर रुककर सवाल किया, “तो क्या मैं पाकिस्तान से हूं?” और तुरंत ही खुद जवाब दे दिया, “हम भी इंडियन हैं.” इस पूरे वीडियो में न कोई नाराजगी थी, न ऊंची आवाज और न ही कटाक्ष. नाविक ने बेहद शांत और हल्के मजाक के अंदाज में उस आम गलतफहमी को दूर कर दिया, जो अक्सर कश्मीर को लेकर लोगों के मन में रहती है. यही शांति और आत्मविश्वास लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

एक्स पर @lakshaymehta08 द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने नाविक के जवाब को साइलेंट कॉन्फिडेंस और रोजमर्रा के देशप्रेम की मिसाल बताया. कुछ ने लिखा कि यह दिखाता है कि कैसे हास्य को हथियार नहीं, बल्कि पुल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. वीडियो में पर्यटक थोड़ा चौंकता जरूर है, लेकिन वह नाराज या असहज नहीं दिखता. उसकी सहज प्रतिक्रिया इस पल को और वास्तविक बनाती है. यही वजह है कि यह वीडियो बनावटी नहीं, बल्कि एक असली मानवीय पल जैसा महसूस होता है.

 

 

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

कई लोग इस वीडियो को कश्मीर के बदलते माहौल से जोड़कर देख रहे हैं. घाटी में धीरे-धीरे पर्यटन लौट रहा है और डल झील एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो रही है. ऐसे छोटे-छोटे संवाद यह दिखाते हैं कि जमीन पर हालात बहसों से कहीं ज्यादा सामान्य और सकारात्मक हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viral videoKashmiri Boatman

Trending news

हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा