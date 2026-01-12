हम असली हिंदुस्तान से हैं... श्रीनगर के डल झील कश्मीरी बोटवाले ने दिया ऐसा करारा जवाब, खुश हो गया पूरा देश

Kashmiri Boatman Dal Lake Video Viral: श्रीनगर की मशहूर डल झील में शिकारा की सैर के दौरान हुई एक साधारण बातचीत देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. यह कोई बहस, विवाद या गुस्से भरा वीडियो नहीं था, बल्कि कुछ सेकंड की शांत बातचीत थी, जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया. वजह थी एक कश्मीरी नाविक का सधा हुआ और समझदारी भरा जवाब.

वीडियो में आखिर हुआ क्या था?

एक भारतीय पर्यटक शिकारा में बैठा था और नाविक से हल्की-फुल्की बातचीत कर रहा था. इसी दौरान नाविक ने सहजता से पूछा कि आप कहां से हैं. पर्यटक ने जवाब दिया, “इंडिया.” इस पर नाविक ने मुस्कुराते हुए पल भर रुककर सवाल किया, “तो क्या मैं पाकिस्तान से हूं?” और तुरंत ही खुद जवाब दे दिया, “हम भी इंडियन हैं.” इस पूरे वीडियो में न कोई नाराजगी थी, न ऊंची आवाज और न ही कटाक्ष. नाविक ने बेहद शांत और हल्के मजाक के अंदाज में उस आम गलतफहमी को दूर कर दिया, जो अक्सर कश्मीर को लेकर लोगों के मन में रहती है. यही शांति और आत्मविश्वास लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

एक्स पर @lakshaymehta08 द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने नाविक के जवाब को साइलेंट कॉन्फिडेंस और रोजमर्रा के देशप्रेम की मिसाल बताया. कुछ ने लिखा कि यह दिखाता है कि कैसे हास्य को हथियार नहीं, बल्कि पुल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. वीडियो में पर्यटक थोड़ा चौंकता जरूर है, लेकिन वह नाराज या असहज नहीं दिखता. उसकी सहज प्रतिक्रिया इस पल को और वास्तविक बनाती है. यही वजह है कि यह वीडियो बनावटी नहीं, बल्कि एक असली मानवीय पल जैसा महसूस होता है.

Kashmiri Boatman tells tourist "We are asli Indian" pic.twitter.com/BWLrHwizBv — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) January 9, 2026

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

कई लोग इस वीडियो को कश्मीर के बदलते माहौल से जोड़कर देख रहे हैं. घाटी में धीरे-धीरे पर्यटन लौट रहा है और डल झील एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो रही है. ऐसे छोटे-छोटे संवाद यह दिखाते हैं कि जमीन पर हालात बहसों से कहीं ज्यादा सामान्य और सकारात्मक हैं.