कश्मीर से बर्फ लाकर दिल्ली में बेचा! जानें इस लड़के ने कितने रुपये कमाए? देखें VIDEO

Viral Video: सोशल मीडिया पर क्रिएटिव लोग वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक लड़के का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. दरअसल, ये लड़का कश्मीर जाता है और वहां से पहाड़ों का बर्फ लेकर दिल्ली आ जाता है. इसके बाद दिल्ली में कश्मीर का बर्फ लोगों को दिखाता है. लोग हैरान थे कि ये पिघला क्यों नहीं. आते जाते लोग कश्मीर का बर्फ छूकर देख रहे थे. चलिए वीडियो में देखते हैं इस लड़के ने कितने रुपये कमाए.

ऐसे लेकर आया बर्फ?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का कश्मीर के पहाड़ों पर है और वहां बर्फबारी के बाद काफी बर्फ जमा हो चुका है. इस दौरान वो लड़का एक आइस बॉक्स में बर्फ जमा करता है और फिर उसको दबाकर टाइट कर देता है. आखिर में बर्फ के ऊपर सिल्वर फॉयल लगाता है और फिर बॉक्स को बंद कर देता है. बॉक्स को बंद करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी तरह बॉक्स के अंदर हवा ना जाए और दिल्ली तक बर्फ पिघले नहीं. इसके लिए बॉक्स बंद करने के बाद वो बॉक्स पर टेप भी लगाता है और तुरंत दिल्ली की ओर निकलता है. इसके बाद वो बॉक्स को गाड़ी में रखकर एयरपोर्ट की ओर चलता है. इस दौरान वो गाड़ी में बैठे एक अंकल से भी पूछता है कि क्या ये दिल्ली तक पहुंच पाएगा तो अंकल जी साफ इंकार कर देते हैं. इसके बाद वो फ्लाइट में भी अपने साथी यात्री से पूछता है तो वो भी मना कर देता है. वो कहता है कि मुझे नहीं लगता आप ले जा पाओगे, ये रास्ते में ही पिघल जाएगी. आखिरकार ये लड़का दिल्ली पहुंच जाता है और एयरपोर्ट पर उसका दोस्त गले में माला डालकर उसका स्वागत करता है.

बॉक्स खुलते ही दिखता है ये नजारा?

दिल्ली की मार्केट में आकर वो अपना बॉक्स खोलता है और जैसे ही बॉक्स खुलता है तो दिखता है कि थोड़ा सा बर्फ पिघला है ज्यादातर बर्फ सही सलामत है. इसके बाद वहां आते जाते लोग बर्फ देखने लगते हैं. वो लोगों को बताता है कि ये कश्मीर का बर्फ है, लेकिन जब लोगों को यकीन नहीं होता तो वो कश्मीर का वीडियो भी दिखाता है जिसमें वो कश्मीर से बॉक्स में बर्फ डाल रहा है. इसके बाद लोग बर्फ को छूकर देखने लगे और कश्मीर के बर्फ को फील करने लगे. बर्फ को छूने के लोग 20 रुपये दे रहे थे. बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और जब तक बर्फ पूरी तरह पानी हो गई तब तक इस लड़के ने 240 रुपये कमा लिए थे.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @deluxebhaiyaji नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.